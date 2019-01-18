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管中閔是否兼職 銓敘部：不對個案認定

最新更新：2019/01/18 23:01

（中央社記者王承中台北18日電）台大校長管中閔兼職遭彈劾，監委要求銓敘部表示意見；銓敘部長周弘憲今天說，銓敘部主管法律解釋，從未針對個案兼職與否進行認定，應由服務機關自己來認定，

至於「服務機關」指的是，當事人兼職事發時所任職的單位，或者當事人目前服務的公務機構，周弘憲說，細節他不清楚。

蘋果日報報導，監察院通過彈劾管中閔後，考試院長伍錦霖曾在（考試院）院會中表示，「銓敘部身為公務員的主管機關，應勇於表示意見。」

監委王美玉、劉德勳認為，監院未請銓敘部以主管機關身份，出具書面意見作為審查基礎，在程序與實質面都有瑕疵；監委包宗和表示，銓敘部有必要澄清，管中閔的情況是否算是兼職，監委尹祚芊也說，管是否兼職，應由主管機關解釋。

周弘憲晚間接受中央社訪問時說，銓敘部是公務員服務法的主管機關，主管法律解釋，但從來沒有針對個案是否構成兼職進行認定，實際上的認定應由服務機關自己來做。

至於監院未請銓敘部出具書面意見，是否有程序或實質面上的瑕疵，周弘憲認為「那是監委的看法」，就算提出書面意見，銓敘部也只能說，從不對具體的個案來認定，是否兼職只有當事人服務機關才知道。（編輯：林沂鋒/陸倩瑤）1080118

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