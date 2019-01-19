府：臉書談政策全世界皆然 總統不會當網紅

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統府發言人林鶴明今天表示，總統蔡英文不會當網紅，也不需要當網紅，而是透過社群平台把重要政策讓民眾知道，總統善用社群平台全世界皆然。

蔡總統今年元旦開始重要談話透過臉書、LINE直播，行政院長蘇貞昌上任後也帶頭示範，每天推出影片告訴民眾政府做了什麼，交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、科技部長陳良基等部會首長跟進，直播行銷政策被指搶當「網紅」。

林鶴明今天受訪表示，總統不會當網紅、也不需要當網紅，網紅是一門專門職業，在網路上行銷產品。而總統是透過社群平台把重要的事情或政策告訴民眾，讓民眾第一時間掌握政府施政的訊息，不被網路上不實謠言或訊息所誤導，兩者本質不同。

他再以國際社會關切的兩岸、國防議題為例表示，平日總統府發新聞稿對國內傳播，但在國外的人不見得能夠接收到這些資訊，但有了臉書這種社群平台出現後，總統的談話可以透過臉書給全世界的人看，轉貼速度相當快，外國朋友可以即時掌握。

第3，他以美國總統川普、法國總統馬克宏為例表示，以前可能要看新聞才知道川普、馬克宏講什麼，現在只要追蹤兩人的臉書或推特就可即時掌握，連日本首相安倍夫人安倍昭惠也會幫安倍拍照上傳臉書，總統善用社群平台，全世界皆然。

林鶴明說，網紅關注重點在於每天賣出去的產品與瀏覽流量，但是，總統關注的是這些重要訊息能否透過平台讓民眾知道與民眾意見的回饋，不一定是為了市場需求，而是該講的話要講且讓民眾第一手掌握。（編輯：林淑媛）1080119