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吳敦義：九二共識 對台灣最好決策

最新更新：2019/01/19 18:01
國民黨主席吳敦義（前中）19日下午出席台南市麻豆區海埔池王府的感恩茶會，並為黨徵召的台南市第2選區立委補選參選人謝龍介造勢。中央社記者張榮祥台南攝　108年1月19日
國民黨主席吳敦義（前中）19日下午出席台南市麻豆區海埔池王府的感恩茶會，並為黨徵召的台南市第2選區立委補選參選人謝龍介造勢。中央社記者張榮祥台南攝　108年1月19日

（中央社記者張榮祥台南19日電）中國國民黨主席吳敦義今天表示，「九二共識」才是對台灣最好的決策，讓兩岸穩定和平，保持台灣安全，專心拚經濟。

吳敦義下午出席台南市麻豆區海埔池王府的感恩茶會，並為國民黨徵召的台南市第二選區立委補選參選人謝龍介造勢。會中，做上述表示。

吳敦義指出，台灣這二年多來經濟不好，民主進步黨政府確實對不起台灣同胞。台灣人要認真打拚，過好日子，不能常在那邊東廠、西廠、南廠，東廠專門害人，應該廢掉。國民黨2020年重新執政，第一個要廢的就是東廠。

他說，兩岸穩定和平，很多事都能解決，其他國家遊客知道兩岸和平，也才敢來台灣觀光；堅持「九二共識，一中各表」，保持中華民國獨立主權的尊嚴，雙方又能和平穩定來往，「九二共識」才是對台灣最好的決策。

吳敦義表示，有了「九二共識」，就能維持台灣和平發展，保持台灣安全，貨銷得出去，賺觀光客的錢，這才是拚經濟。

媒體提問目前是否有「九二共識2.0版」。他說，應該沒有所謂的2.0版，一旦將來有2.0版，那以後還可能會有3.0版。

媒體詢問未來是否率領國民黨籍15位縣市長訪問中國大陸。吳敦義表示，到現在為止，沒有這個計畫，將來會不會有機會，要看未來的發展。（編輯：戴光育）1080119

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