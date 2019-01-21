黨務人士：吳敦義3月後訪美 感恩茶會謝僑胞

（中央社記者余祥台北21日電）黨務人士表示，國民黨主席吳敦義自擔任黨主席以來僑界邀約不斷，這次九合一選舉海外僑胞出錢出力，目前規劃在3月立委補選結束後訪美，以舉辦感恩茶會方式感謝海外僑胞。

國民黨海外部主任郭昀光接受中央社記者訪問時表示，國民黨海外黨部多，遍佈美國、日本、歐洲、東南亞等地，自從吳敦義接任黨主席以來，海外僑胞邀約多，只是一直沒有機會出訪。

不過，在九合一選戰中，海外僑胞出錢出力，吳敦義一直希望可以找機會感謝他們。對於訪美規劃，黨務人士提到，到美國訪問要考量很多狀況，一是必須兼顧美方和僑界的需求，二是訪美時間至少要一週，必須考量是否剛好有一週時間黨主席可以離開台灣。

黨務人士推估，現在正逢立委補選時期，主席至少要等到3月補選結束才可能訪美；但出訪是確定的，只是相關具體計畫未定。

僑界出身的國民黨立委童惠珍說，這次九合一勝選後，海外僑胞很肯定主席的貢獻，讓國民黨從頹弱到贏下15個執政縣市，大家非常振奮。

她建議，所有有意爭取國民黨2020總統提名者，都應該多去海外與僑胞溝通，可促進海外僑胞對國民黨的信心，在2020總統大選時也會提供更多的支持力道。

至於有媒體報導，國民黨有意在華府成立基金會，作為在美主要聯繫窗口，促進對美關係，基金會預計今年年中前即可成立。對此，一名熟悉美國事務的黨內人士表示，日前國民黨海外部主任郭昀光訪美，可能就是接洽相關細節。

童惠珍也肯定國民黨在華府設立基金會的作法，她認為，3年前國民黨失去政權時就應該成立對美窗口，台美關係雖超越黨派，但外交關係、人際關係都需要長時間的建立和累積，不能因為失去政權就停止聯繫管道，政黨之間就是要不停溝通，才能了解雙方想法。（編輯：林淑媛）1080121