維持台灣民主不受威脅 總統：越怯弱霸凌者越囂張

總統蔡英文（右）21日上午在總統府接見美國智庫「外交關係協會」會長哈斯（Dr. Richard Haass）（左），蔡總統表示，3年前哈斯第一次訪問台灣，當時針對國際事務與區域問題，兩人交換了很多意見，很高興能再一次有見面的機會。中央社記者鄭傑文攝 108年1月21日

（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天表示，北京當局用獨裁對抗自由，對國際秩序帶來嚴重的威脅。台灣正站在守護民主自由的第一線，要維持民主不受威脅，「面對霸凌者，越是怯弱，他們會越囂張」。

蔡總統上午接見美國智庫「外交關係協會」會長哈斯（Dr. Richard Haass）表示，3年前哈斯第一次訪問台灣，當時針對很多國際事務跟區域的問題，兩人交換了很多意見，今天很高興再一次有見面的機會。

總統表示，這幾年來，全球政經局勢有很多變化，今年也是台灣關係法立法40週年，是台美關係重要的里程碑，相信哈斯這次來訪也會給台灣寶貴的意見跟觀察。

蔡總統說，哈斯與許多專家都指出維繫世界和平的國際秩序以及民主價值在21世紀正面臨前所未有的挑戰。台灣身為國際負責的一員，勇於面對挑戰，堅持民主自由的價值，也致力維繫印太區域的和平穩定跟繁榮發展，來作為自由開放印太區域的貢獻者。

在兩岸關係上，總統表示，台灣從來不反對兩岸的互動跟交流，不過很可惜，中國方面再次重申了不放棄對台動武的意圖，也企圖強加「一國兩制」方案在台灣身上，總統再次強調，台灣絕不會接受一國兩制，這是台灣共識。

同時，總統呼籲，國際社會嚴肅的正視區域間正在發生的變化，北京當局所說的「中國夢」沒有民主與自由，用獨裁對抗自由，違反了普世價值的做法，已經對國際秩序帶來嚴重的威脅。

總統表示，台灣正站在守護民主自由的第一線，這一代的台灣人有歷史的使命，就是要維持台灣民主不受威脅，「我相信面對霸凌者，越是怯弱，他們會越囂張」。

她進一步說，現在全世界相信民主價值的人，也包括在中國跟香港的自由派，對台灣都有期待，希望台灣在對抗獨裁的第一線堅持下去。

蔡總統表示，越來越多國際友人，包括今天來訪的各位貴賓都在國際替台灣發聲，因為大家都了解守住台灣這個民主的燈塔，亞洲的民主自由才有希望。

此外，總統也感謝來自國際社會對民主台灣的支持，無論是來自白宮國安會發言人馬奇斯（Garrett Marquis）對台的聲援，還有美國在台協會以及國際資深的專家學者公開肯定台灣民主成就，這些都代表了台灣所堅持捍衛的民主自由的路線是獲得國際的認同。

總統表示，台灣會繼續堅定地走下去，希望哈斯還有全球理念相近的朋友可以一起努力，確保共享的價值會形塑21世紀的國際秩序。（編輯：趙蔚蘭）1080121