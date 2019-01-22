身分證防偽 內政部教3招辨真假

（中央社記者王承中台北22日電）內政部今天提出「看一看」、「轉一轉」、「摸一摸」等3招防身分證偽造，民眾可透光觀察身分證是否有明暗層次分明的玉山、內政部部徽及台灣水印，簡單快速辨別身分證真偽。

根據自由時報報導指出，中國已有技術偽造身分證以假亂台。內政部官方及檢調單位近期察覺，目前身分證偽造案件「幾可亂真」，中國淘寶網甚至出現與身分證外觀雷同的防偽紙、變色油墨商品。官員指出，偽身分證不僅擾亂治安、金融秩序，嚴重者，衝擊影響性甚至擴及國安層級。

內政部今天發布新聞稿表示，民眾可用3招簡單快速辨別身分證真偽。第1招「看一看」，透光觀察身分證是否有明暗層次分明之玉山、內政部部徽及台灣水印；第2招「轉一轉」，輕轉身分證，可以看到照片下方透明視覺變化裝置有放射狀漸層變化台灣圖案；第3招「摸一摸」，用手指觸摸身分證正面內政部印信圖案右側的透明台灣外形輪廓圖案，會有凸起感覺。

內政部指出，近期發現的偽變造身分證擬真程度極高，但仍可被辨識出來。如真品身分證透光觀察可看到微細光孔組成的台灣圖案，背面平視無穿孔痕跡，但偽造身分證背面台灣圖案平視有明顯穿孔痕跡。

內政部表示，真品身分證透光看時會有「台灣」米粒水印、對比鮮明之「內政部部徽」白水印及明顯層次分明之玉山，但偽造身分證則無「台灣」米粒水印及「內政部部徽」白水印。真品身分證透光檢查紙張之安全線，有枕木式效果、完整反白的「TAIWAN」字樣微小字之不透光安全線，但偽造身分證透光檢查安全線無枕木式效果，且安全線品質粗糙不完整。

內政部強調，意圖供冒用身分使用，而偽造、變造國民身分證及行使該證，足以生損害於公眾或他人者，會觸犯戶籍法第75條規定，將處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。此外，戶政機關和相關機關（構）已經建立雙向通報機制，一旦發現不法情事，將函送警察機關，即時防範偽冒用國民身分證的不法行為。

內政部表示，隨科技技術與卡片材質發展技術不斷演進，近來不法之徒鑽研偽變造國民身分證手法日益精細，防偽技術實須與時俱進，所以，目前正在進行國民身分證換發規劃，新一代數位身分證材質採塑膠卡，卡體防偽較紙本身分證更強，可透過晶片辨識卡片真偽，具有防篡改、複製及電子小偷功能，加強保障民眾身分財產安全，並有效杜絕不法情事發生。

內政部表示，民眾如果遺失身分證，請立即親自撥打1996內政服務熱線，或電洽全國任一戶所辦理掛失，並儘速至全國任一戶政事務所補發國民身分證。（編輯：林興盟）1080122