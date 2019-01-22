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身分證偽造案件 內政部：去年僅個位數

最新更新：2019/01/22 12:06
內政部次長陳宗彥22日表示，過去一年偽造身分證的案件非常少，經統計是極低的個位數。身分證有超過20種以上的防偽機制，請民眾安心使用。中央社記者王承中攝 108年1月22日
內政部次長陳宗彥22日表示，過去一年偽造身分證的案件非常少，經統計是極低的個位數。身分證有超過20種以上的防偽機制，請民眾安心使用。中央社記者王承中攝 108年1月22日

（中央社記者王承中台北22日電）內政部次長陳宗彥今天表示，過去一年偽造身分證的案件非常少，經統計是極低的個位數，身分證有超過20種以上的防偽機制，請民眾安心使用。

根據自由時報報導指出，中國已有技術偽造身分證以假亂台。內政部官方及檢調單位近期察覺，目前身分證偽造案件「幾可亂真」，中國淘寶網甚至出現與身分證外觀雷同之防偽紙。

陳宗彥今天上午在內政部召開記者會表示，外傳身分證有偽造的狀況，但事實上，過去一整年中，偽造的案件非常少，經統計是非常低的個位數。

陳宗彥說，檢方在去年底有查獲偽造身分證，但在經內政部與真實身分證相對比較後，偽造的身分證非常粗糙，以肉眼就能觀察出字體大小明顯不同，以及身分證中央的網點台灣的圖案明顯肥胖，而真實的身分證則相對精緻。

他說，身分證有超過20種以上的防偽機制，相信要偽造身分證有相對的困難度，請民眾安心使用。

對於中國淘寶網販賣與身分證外觀雷同的防偽紙，陳宗彥表示，目前只有看到一個賣家在販賣，不清楚是否跟檢方查獲的案件有關。對於是否請大陸委員會協助處理，他說，看檢方偵辦狀況，若有需要當然會請相關部會協助。（編輯：林興盟）1080122

內政部今天針對身分證偽造提出「看一看」、「轉一轉」、「摸一摸」等3招，民眾可透光觀察身分證是否有明暗層次分明之玉山、內政部部徽及台灣水印，簡單快速辨別身分證真偽。圖為模鑄水印、白水印及米粒水印對照。（內政部提供）中央社記者王承中傳真 108年1月22日
內政部今天針對身分證偽造提出「看一看」、「轉一轉」、「摸一摸」等3招，民眾可透光觀察身分證是否有明暗層次分明之玉山、內政部部徽及台灣水印，簡單快速辨別身分證真偽。圖為模鑄水印、白水印及米粒水印對照。（內政部提供）中央社記者王承中傳真 108年1月22日
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