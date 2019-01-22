員工餐廳超貼心 蘇揆贈棗表達感謝

行政院長蘇貞昌（右3）作風親民、講求效率，上任後幾乎天天中午都到政院員工餐廳吃自助餐，餐廳也會貼心的幫蘇貞昌準備魚丸湯。蘇貞昌22日致贈餐廳員工一箱屏東的特選棗子，表達感謝。（民眾提供）中央社記者顧荃傳真 108年1月22日

（中央社記者顧荃台北22日電）行政院長蘇貞昌作風親民、講求效率，上任後幾乎天天中午都到政院員工餐廳吃自助餐，餐廳也會貼心的幫蘇貞昌準備魚丸湯。蘇貞昌今天致贈餐廳員工一盒屏東的特選棗子，表達感謝。

政院員工餐廳經理林展成代表收下棗子禮盒，餐廳員工也開心與蘇貞昌合影留念。

蘇貞昌幕僚表示，蘇貞昌為了省時、便利，常就近到行政院員工餐廳吃午餐。由於蘇貞昌不能吃辣或胡椒，員工餐廳會貼心幫蘇貞昌另外準備魚丸湯，因此蘇貞昌今天也致贈一盒棗子表達感謝。

蘇貞昌14日就任，當天中午就與副院長陳其邁、秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊、發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）等人到行政院員工餐廳吃自助餐。

蘇貞昌當時打趣的說，過去當院長時也有來員工餐廳吃飯，「我到今天才有資格來吃，以前我失業在家，不好進來。」（編輯：王永志）1080122