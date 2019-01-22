資深藝人鄭惠中掌摑鄭麗君 莊豐嘉譴責暴力

文化部長鄭麗君（圖）22日在台北出席關懷演藝人員春節餐會，被資深藝人鄭惠中打一巴掌。鄭麗君隨後在臉書發文呼籲，台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。圖為鄭麗君在餐會中致詞。中央社記者裴禛攝 108年1月22日

（中央社記者鄭景雯台北22日電）文化部長鄭麗君今天中午在一項餐會上遭資深藝人鄭惠中摑耳光，鄭麗君事後在臉書公開回應：「個人受辱事小，民主不容傷害。」主辦餐會的華視總經理莊豐嘉表示，將報警處理。

今年關懷演藝人員基金會春節餐會由華視輪值主辦，鄭麗君今天中午出席這項餐會，席間閒聊致意時，鄭惠中突然從後方打了她一巴掌。鄭麗君不認識鄭惠中，驚嚇之餘仍保持風度，頂著紅腫的左臉繼續敬酒。

鄭麗君事後透過臉書還原事件經過，並表示，個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害，「我也要呼籲，台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。」

華視總經理、關懷演藝人員基金會董事長莊豐嘉今天下午召開記者會，針對鄭麗君被打巴掌事件，他說：，「將報警進行後續法律處理，以維護社會公允。」

文化部長鄭麗君22日中午出席關懷演藝人員春節餐會時，突遭資深藝人鄭惠中打了一巴掌。關懷演藝人員基金會董事長莊豐嘉（圖）下午在記者會中表示，將報警進行後續法律處理，以維護社會公允。中央社記者施宗暉攝 108年1月22日

莊豐嘉表示，他代表關懷演藝人員基金會譴責暴力，並對這起事件表達遺憾，「儘管鄭姓資深女藝人事後對主辦單位深感歉意，但關懷演藝人員基金會嚴正聲明，尊重任何藝人的個人意見或表述，但嚴正譴責肢體暴力不當行為。」

莊豐嘉表示，事件發生後，主辦單位並沒有將鄭惠中趕出場，「我們是民主國家，不需要這樣，如果她在中國，人身安全就有可能不側，應該要珍惜台灣自由的空間環境，台灣哪裡不能有言論自由，為何要動手？」

莊豐嘉說，會後鄭惠中有向主辦單位表達歉意，但他也提醒鄭惠中，「台灣是有言論自由地方，可以表達抗議，但動手就不對，不能有攻擊人身的行為。」

鄭麗君離場前也提醒莊豐嘉不要為此掃興，當場有許多藝人為鄭麗君表達不平，甚至還難過地落下眼淚。

有記者在餐會時問及鄭惠中為何要打鄭麗君耳光？鄭惠中說：「我本來想要賞她兩巴掌，想了好幾個月，難得她今天來，我一定要做這個動作，我只賞她一巴掌，已經太便宜她。」

至於為何掌摑鄭麗君，鄭惠中說：「因為她推動廢除中正紀念堂，前人種樹 、後人乘涼，她一點都不感恩。」鄭惠中隨後也在市議員應曉薇陪同下，說明事發經過及動粗的理由。1070122（編輯：陳清芳）