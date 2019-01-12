中正紀念堂轉型 學者建議寬容博物館

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）政府推動轉型正義，其中有關中正紀念堂轉型，學者建議可朝向類似寬容博物館的方向規劃，納入各項人權相關議題，包括加上威權統治受害者的名單等。

促進轉型正義委員會今天在中正紀念堂3樓的研習教室舉辦「我們在這裡發生故事：台灣民主深化進行式」系列活動第2場講座，主題為「解讀威權密碼：『中正紀念堂』的前世今生」。講座由促轉會委員彭仁郁主持，輔仁大學歷史系教授陳君愷，以及都市政策研究者張維修擔任主講人，從歷史與空間的角度探討中正紀念堂的發展與轉型。

張維修表示，中正紀念堂承襲中國禮制的建築，包括入口的牌樓、周邊綿延的迴廊、到堂體的設計構想，都涉及威權象徵。有關中正紀念堂的轉型，張維修建議應該朝向類似寬容博物館的方向，納入各項人權問題，不僅是政治人權。

另外，陳君愷住在中正紀念堂附近，見證建築物從無到有的過程。雖然此處留存威權的歷史記憶，但包括野百合學運等民主運動也是在這裡發生，見證台灣的民主化。

陳君愷表示，如果全面拆除具有威權象徵的中正紀念堂，民主化的過程與記憶也會被消除。他認為，轉型有許多可能選項，去除威權象徵的方式不見得是拿掉，還有其他方法讓它變得不再那麼威權。

他舉例，可以在象徵蔣介石89歲的89階台階上，鏤刻蔣介石的事績，來翻轉它的意義，或是在主要堂體內加上威權統治受害者的名單等。他強調，有許多不同的方式，但重要是要立足在歷史上。

彭仁郁表示，促轉會去年12月已提出對中正紀念堂轉型的5項原則建議，包括解除現存地景的威權性格；銘記從威權統治到挑戰威權的歷史軌跡；推動人權、民主、法治相關調查研究與普及公民教育；規劃能夠有效履行以上原則所列舉職能的機構；轉型與修法過程中，應有回應轉型正義工作的過渡措施。

促轉會預計於3月舉辦下一場講座，從影像的角度，邀請民眾一同反思威權象徵的議題。（編輯：黃瑞弘）1080112