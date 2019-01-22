國民黨北市黨部盤點立委人選 建議3月初選

（中央社記者余祥台北22日電）備戰2020立委選舉，國民黨台北市黨部盤點完成有意參選的人選，昨天將名單送交國民黨中央，市黨部並建議黨中央，在農曆年後、3月開始初選作業，讓參選人可以及早就定位，並為選戰衝刺。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹接受中央社記者訪問表示，這份建議名單包括本人親自向她表達意願者，以及各區黨部呈送推薦人選。至於不分區立委欲轉戰區域立委者，則有柯志恩、許毓仁，外傳有意參選的王育敏，則向她明確表達不會參選。

黃呂錦茹表示，有3選區僅有現任立委表態參選，無人挑戰，包括台北市第三選區（中山區、松山區精忠里等20里）蔣萬安、第四選區（內湖區、南港區）李彥秀以及第八選區（文山區、中正區水源里等10里）賴士葆。

在台北市第一選區（北投區、士林區天母里等13里）部分，表態參選者有文傳會副主委黃子哲、國民黨台北市長候選人丁守中發言人詹為元、國民黨中常委曾文培；第二選區（大同區、士林區仁勇里等38里）則是台北市議員陳炳甫、曾文培。

黃呂錦茹表示，第一選區國民黨考慮跟新黨合作，可能讓新黨參選人加入國民黨黨的黨內初選，由民調決定最後人選。

第五選區（萬華區、中正區南門里等21里）則有國民黨立委許毓仁、台北市議員鍾小平、應曉薇、郭昭巖、前立委孫大千表態有意願，另還有前立委林郁方。

黃呂錦茹提到，地方上勸進林郁方的聲浪強，雖然林郁方本人日前表態不會參選，但林郁方已向她承諾會再考慮看看。

第六選區（大安區）也非常熱鬧，表態參選者有國民黨立委林奕華、前外交官介文汲，國民黨立委柯志恩則透過助理表態意願，不過目前還未聯繫上柯志恩本人。此外，還有區黨部建議前行政院發言人鄭麗文、國民黨發言人歐陽龍以及台北市議員王欣儀。

第七選區（信義區、松山區慈祐里等13里）則有台北市議員王鴻薇表態對戰現任立委費鴻泰。

至於國民黨北市立委布局是否可能跟他黨合作，黃呂錦茹說，若有人願意認同國民黨理念，或是要加入國民黨，都可以討論和合作，但前提是要有善意及信任基礎。

黃呂錦茹表示，市黨部建議國民黨中央，農曆年後、3月中旬開始舉辦立委初選，讓人選儘速定案，參選人才可能為選戰準備。（編輯：林沂鋒）1080122