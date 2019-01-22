習近平對台言論 台灣議題成德國黃金時段新聞

德國駐台代表王子陶表示，台灣議題登上德國黃金時段的新聞；他也接到許多詢問電話，不少單位希望了解兩岸情勢發展。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩、葉允凱台北22日電）中國國家主席習近平日前提出5項對台原則，不承諾放棄對台使用武力。德國駐台代表王子陶說，他接到許多詢問電話，希望了解兩岸情勢發展，台灣議題登上了德國黃金時段新聞。

不過，王子陶強調，習近平談話只是重申中國立場，北京持續對台施壓，但基本立場沒有改變。

中國國家主席習近平2日在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上提出包括堅持一個中國原則、探索一國兩制台灣方案等5項對台原則，並表示不承諾放棄對台使用武力。總統蔡英文隨後回應強調，台灣不會接受「一國兩制」。

繼德國外交部長馬斯（Heiko Maas）日前表示，無法接受中國武力威脅台灣的作法後，王子陶（Thomas Prinz）21日出席「2018德商在台商業信心調查報告」發布記者會致詞時表示，年初習近平的言論與蔡總統的回應引起德國媒體注意。

王子陶表示，台灣議題登上德國黃金時段的新聞；他也接到許多詢問電話，不少單位希望了解兩岸情勢發展。他認為，習近平的談話主要還是重申中國立場；中國持續對台施壓，不過基本對台政策並沒有改變。

此外，習近平談話也提到，不承諾放棄使用武力，針對的是「外部勢力」干涉等。王子陶表示，習近平談話的新意在於強調中國反對第三方的影響，而這個第三方指的就是美國；美國近期通過亞洲再保證法案，表達持續對台灣的支持。

對於習近平的談話，他說，並沒有太多新意。有鑒於台灣將展開總統大選，王子陶也不認為中國將在政治方面採取新的行動。（編輯：林淑媛）1080122