鄭麗君遭掌摑 徐國勇：加強各部會首長維安

（中央社記者陳俊華台北23日電）文化部長鄭麗君昨天遭資深藝人鄭惠中打耳光。內政部長徐國勇今天說，事發後第一時間他就指示保六總隊，要再加強、注意各部會首長的安全維護。

鄭麗君昨天中午出席關懷演藝人員春節餐會，致詞下台後逐桌向藝人敬酒，卻被資深藝人鄭惠中打了一巴掌。鄭惠中表示，因鄭麗君及執政黨提「去蔣化」政治主張，一時情緒激動、失控，向鄭麗君表達歉意。

徐國勇上午到立法院參加民進黨立委林淑芬舉行的「小小公民國會體驗營」活動。

徐國勇會後受訪時表示，對於這件事感到非常遺憾、心痛，在民主國家不應該這樣，況且鄭麗君是去關懷資深藝人，發生這樣的事，很多民眾都不能接受。徐國勇譴責暴力，呼籲民眾應回歸理性，並強調鄭麗君在文化方面的表現有目共睹，希望大家給鄭麗君鼓勵，請她繼續加油。

徐國勇說，事發後第一時間，他就立即指示保六總隊的警官隊，對於各部會首長的安全維護要再加強、注意，隨扈也要加強維護。

另外，媒體報導，警政署將加強「查緝假消息專責小組」，預計挑選50名科技偵查菁英進行培訓。徐國勇說，這是為了假訊息的任務編組，「人就是原來的人，本來就在做」，預算也沒有增加。

徐國勇說，之前在苗栗傳出虐童事件，指有人被吊車吊起來私刑伺候。但事後立即證實是假新聞，苗栗縣警察局也確認那是舊照片，可是又被拿出來移花接木，這就是假訊息，這個小組就是處理相關假訊息，經過查證後才會進一步有法律相關的處理措施。

關於警政署徵精英警員成立專責小組，徐國勇表示，請民眾放心，這不可能有任何侵害立法院職權，或是關於人事、預算等相關問題。（編輯：楊凱翔）1080123