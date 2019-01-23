美眾議院挺台重返世衛 衛福部致函感謝

（中央社記者陳偉婷台北23日電）美國聯邦眾議院通過法案，要求美國國務卿擬定策略協助台灣重獲世衛觀察員身分。衛福部長陳時中今天致函感謝領銜提案的眾院議員約霍（Ted Yoho）。

衛生福利部長陳時中今天致函領銜提案的聯邦眾院外委會亞太小組共和黨首席議員約霍，表達誠摯感謝。

陳時中說，美國為台灣重要的國際醫衛合作夥伴，台美雙方在傳染病防治、緊急醫療應變及癌症研究等醫衛領域有長期實質的合作。美國歷年來持續支持台灣參與世界衛生組織，美國衛生部長多次在世界衛生大會上為台灣發言並與衛福部舉行雙邊會談。

陳時中表示，衛福部將持續秉持專業、務實、有貢獻態度，與外交部等跨部會合作，積極爭取參與今年第72屆世界衛生大會（WHA），並深化台美醫衛合作，攜手維護全球衛生安全。

美國眾議院2018年也曾通過相關議案，但因為參議院議程緊湊，未能排入參院法案表決議程。根據規定，在新國會成立後，所有未經參眾兩院通過生效的法案，都必須重新提案。

衛福部國際合作組技監許明暉傍晚受訪時表示，非常感謝美國眾議院通過法案展現力挺台灣的態度，但因這是美國國內事務，法案後續會不會排入參院台灣無權置喙，但因今年眾院法案通過的時程較早，評估可排入參院議程機率較高。台灣也會持續努力，展現參與世衛的決心。（編輯：陳清芳）1080123