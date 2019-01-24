公務資通訊禁中國產品 政院：國安無灰色地帶

（中央社記者顧荃台北24日電）行政院發言人Kolas今天表示，國安沒有灰色地帶，為確保資通訊安全，多年前政府公務資通訊產品已禁止採購中國品牌，最快一月底公布處理原則，並不排除3月提出禁止的廠商名單。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）上午出席行政院院會後記者會時表示，國家安全沒有灰色地帶，行政院資通安全處最快一月底發布針對各機關使用中國資通訊產品的處理原則，尤其是中央政府各機關採購相關軟體、硬體、資訊系統的相關規範及範圍。

Kolas指出，民國97年公共工程委員會已經有發函提示，政府各機關招標文件應明訂禁止提供大陸地區產製品，及派遣大陸人員來台提供售後服務、技術指導等；工程會101年又再度發函提醒各機關。

Kolas說，由於有機關反映中國產品定義的問題，也沒有一個行政命令對此進行規定，國家安全會議秘書長李大維去年12月在立法院時也有提及此事。經資安處與國安會共同討論，並徵詢各部會意見，由資安處草擬處理原則，並不排除3月提出廠商名單，協助政府各機關理解哪些廠牌、公司產品不適合採購，前提是必須維護國家安全還有政府機關資安。

她說，這項措施的重點並不是要限制陸資或防止中企進入台灣，是希望透過這樣的做法，提醒政府各機關，採購資通設備時必須考量國安與資安；對於民間採購或使用，並無任何限制。

資安處處長簡宏偉表示，從國安觀點與風險來講，原則上是全面性禁止政府機關採購中國品牌的資通訊產品，但也有考慮到，有些設備若需要做些測試、或只有陸資生產非用不可等狀況。若有特殊情形，經過登記跟報准可以例外處理，但仍不能連結到敏感網路或核心網路，這是出於風險控管考量。

另外，自由時報報導指資安處將公布的這項處理原則，將禁止公務手機及電腦連結所有中國社群網站及社群平台，包括中國新浪微博、騰訊微博、微信、人人網以及中國百度等社群網站及搜尋引擎等。

對此簡宏偉表示，公務手機及電腦原本就禁止連結中國網站，只要是網址有「.cn」的網站，原則上就不能連，政府機關網路也有對此設定防火牆，若有業務需求則可向資安部門申請核准。處理原則並不會涉及這項規定。（編輯：林興盟）1080124