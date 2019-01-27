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沈智慧勤走基層 為藍營守住立委席次

最新更新：2019/01/27 18:50

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市第5選區立法委員補選結果今天出爐，國民黨立委補選候選人沈智慧勝出，即使已經中斷11年公職，沈智慧仍然勤走基層，挾著過去6屆立委的經驗，強勢回歸，再返立法院。

台中市北屯區出生的沈智慧，民國79年起代表中國國民黨及親民黨連任6屆台中市立法委員。97年立委選制變革為單一選區制，未獲國親聯盟提名的沈智慧，脫黨以無黨籍身分參選，結果不敵國民黨提名的盧秀燕。

沈智慧雖沒有公職在身，仍然勤走基層，在地方活動中都可看到她的身影，第9屆立委選舉，沈智慧重新獲得國民黨提名，在台中市立委第6選區（中區、西區、東區、南區）參選，但輸給民進黨提名的黃國書。

沈智慧屢敗屢戰，第5選區因為盧秀燕參選台中市長選舉而請辭立委，沈智慧把握這次補選機會，並以全民調方式從黨內競爭脫穎而出，獲得國民黨提名。

北北屯區向來是藍營優勢選區，民進黨提名的立委候選人王義川，由市長選舉連任失利的林佳龍全力輔選，盧秀燕也為沈智慧站台及掃街不遺餘力，立委補選被視為市長選舉延長賽，藍營維持縣市長勝選氣勢，沈智慧順利接棒，為藍營保住原市區唯一立委席次。

能夠重返立法院，沈智慧說，她沒有一天忘記初衷，就是回到她最熟悉的立法院，用她最熟悉的方式幫助台中，她將以過去18年的立委經驗，上工第一天就可上手。（編輯：翁翠萍）1080127

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