中市立委補選挫敗 綠委：未來都是硬仗

（中央社記者劉冠廷台北27日電）台中市第5選區立委補選結果出爐，來自台中市的民進黨立委黃國書今天表示，民進黨候選人王義川得票38%，守住基本盤，雖然輸了這一役，但不代表未來立委選舉就會輸，不過，他也坦言，未來都是硬仗。

台中市第5選區立委補選有4人角逐，分別是國民黨籍沈智慧、民進黨籍王義川、聯合黨籍林忠勝與無黨籍邱于珊。台中市選委會統計指出，沈智慧以4萬9230票贏得選舉。

由於這個選區是台中市長盧秀燕請辭立委後的遺缺，王義川則是交通部長林佳龍在台中市長任內的交通局長，這次補選也被外界稱為盧秀燕與林佳龍「龍燕之爭」的第二回合。

台中市第6選區選出的立委黃國書下午告訴中央社記者，台中市第5選區本來就是「藍大於綠」，也是最藍的選區，加上現在對民進黨不是一個很好的時機，選民對民進黨還是充滿不信任，投票結果當然會有差距。不過，王義川拿到38%的選票，他認為不算輸，有守住基本盤。

黃國書說，接下來就是立委選舉，還是期待民進黨這一年的社會支持度有機會再爬升，輸了這一役不代表接下來的立委選舉就會輸，要想辦法守住。

黃國書認為，未來立委的選情不樂觀，不是這次補選結果的關係，而是去年九合一選舉後，整體情勢就不樂觀，因此在立委的選區上，不管是藍大於綠或綠大於藍，都是硬仗，要想辦法將前台中市長林佳龍在九合一選舉，每個選區所輸的選票找回來。

台中市第4選區選出的民進黨立委張廖萬堅也說，台中市第5選區本來就是最藍的一區，民進黨最難選的一區；現在大環境不好，就要靠個人的努力，但也希望執政團隊能夠好好表現。

同樣來自台中的國民黨立委江啟臣則表示，沒有2018年九合一贏，2020年的大選就會贏的道理，因此不管是將來的補選，以及接下來的立委選舉，都必須審慎準備，最重要的還是傾聽民意與接地氣。

江啟臣說，沈智慧贏了當然感到欣慰，也代表選民願意給國民黨機會，就應該要不負民眾的期望，但面對未來的選戰，還是要小心謹慎。（編輯：謝佳珍）1080127