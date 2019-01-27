沈智慧當選立委 王義川續留台中全力以赴

（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市第5選區立法委員補選今天投票，國民黨籍候選人沈智慧勝選，承諾會實現選舉政見；民進黨籍候選人王義川強調，台中是他的家，未來不管是什麼角色，都會全力以赴。

去年九合一選舉期間國民黨盧秀燕請辭立委，根據選罷法規定，台中市第5選區（北區、北屯區）立委必須在3個月內補選，共有國民黨籍沈智慧、民進黨籍王義川、聯合黨籍林忠勝與無黨籍邱于珊4人角逐。

台中市選委會表示，第9屆立法委員台中市第5選區缺額補選，選舉人數共33萬7848人，開設224個投開票所，今天補選並在下午4時投票截止後開票。開票結果國民黨候選人沈智慧以4萬9230票領先民進黨候選人王義川的3萬2903票而勝選。

沈智慧競選總部在開票時自行計票，晚間近6時因已領先1.5萬票而自行宣布當選，她致詞向支持者致謝並感謝黨的提名機制而能參選補選，選舉期間她被抹黑抹紅，但堅持打不還手、罵不還口，把政見告訴民眾，回歸理性選舉。

沈智慧說，這是人民用選票告訴政府，去年九合一大選後，政府沒有認真反省檢討，沒有落實公投的民意，這是再次用選票落實民主價值。

她說，感謝盧秀燕市長，雖身為國民黨員，仍遵守行政中立，下班時間才全力支持沈智慧來接棒，未來將代表台中市政府去中央爭取建設，落實選舉政見，現在是網路時代，會收集網路意見為人民發聲。

王義川下午5時30分到競選總部承認敗選，逐一向現場支持者致謝，他受訪表示，投入選戰40天以來，大家從零開始，一起打了一場不可能的選戰，相信台中市選民不是任何政黨的鐵票，也謝謝台中人給他的栽培。

王義川強調，台中是他的家，未來不管市民朋友希望他以什麼角色為大家服務，都會全力以赴。盼望新任市府的交通局能夠持續為台中的交通努力，期許沈智慧在立法院能夠繼續為台中爭取、守護山手線，為台中保留這項好的軌道建設。（編輯：翁翠萍）1080127