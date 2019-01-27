國民黨台北小輸 藍委：2020可望突破艱困選區

（中央社記者余祥台北27日電）台北台中立委補選結果出爐，藍綠皆固守原有版圖。國民黨立委認為，台中大贏、台北小輸，除是延續九合一選舉大勝的氣勢，更反應民進黨近期清理戰場、整軍無效，2020大選藍在艱困選區有一搏機會。

原台北市第2選舉區立委為民進黨籍姚文智、原台中市第5選舉區立委為現任台中市長盧秀燕，這兩席立委補選今天投票。台北市方面，民進黨籍的何志偉以3萬8591票擊敗國民黨籍候選人陳炳甫的3萬1532票；國民黨籍候選人沈智慧以4萬9230票擊敗民進黨候選人王義川的3萬2903票，順利當選。藍、綠都守住原有的席次。

國民黨組發會主委李哲華表示，這個結果在預期之內，只是原本期待高投票率可以激發出中間選民投票，逆轉台北市選區的狀況，但因為天氣冷，可能是投票率最低的一次，對國民黨在艱困選區的選情不利。

不過，李哲華說，陳炳甫跟何志偉票數差距不大，3年前禮讓知名度高的新黨籍潘懷宗，結果與民進黨差距更大，陳炳甫能在這麼短的時間內衝高票數，黨中央對他有期待，希望他繼續深耕地方。

至於此次台北市選區形成藍、綠、白「三腳督」情況，外界視為是2020總統大選前哨戰，李哲華分析說，從選舉結果看來，台北市長柯文哲發揮的效應不大，否則一定能激起北市民對補選的熱情跟關注，激發出投票率，柯文哲應該重新檢討策略。

國民黨立委林奕華分析說，台中大勝、台北小輸是國民黨延續九合一選戰勝選的效益，雖然這段時間民進黨努力清理戰場，也大力整軍，可說是精銳盡出，行政院長蘇貞昌上任後也積極有所表現，但從補選結果來看，效果有限。

林奕華認為，接下來3月16日的4席立委補選中，台南的這一席具有指標性，高雄市長韓國瑜的效應是否可以造成南部選票產生化學變化，就看這一席，若成功突破，對國民黨2020大有助益。

國民黨立委柯志恩認為，從陳炳甫僅小輸何志偉的結果來看，民進黨沒有激發出選民的企圖心，沒有那種九合一選舉大敗後，想要教訓國民黨不要太囂張的那種氣勢，僅是綠營基本盤歸隊而已。

柯志恩說，陳炳甫靠基層實力的累積，拿下這樣的票數，打破過去國民黨認為士林大同區是綠營鐵板一塊的想像，對國民黨未來選情樂觀，也代表許多艱困選區藍營仍有運作和操作的空間。不過，補選的投票率太低，補選結果僅能作為參考，國民黨對於2020選情仍要戒慎恐懼。（編輯：黃國倫）1080127