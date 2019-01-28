蘇揆：旅客違規帶肉品入台 導遊旅行社連帶責任

（中央社記者顧荃台北28日電）行政院長蘇貞昌今天表示，為防範非洲豬瘟，如有旅客參加旅行團，違規夾帶肉品來台，導遊及旅行社應負擔連帶責任，罰則由交通部研議。

蘇貞昌14日上任後曾分別向各部會了解非洲豬瘟防疫工作，今天下午首度召開跨部會的防疫會議。行政院晚間透過新聞稿表示，蘇貞昌下午主持「因應非洲豬瘟各階段應變工作決策會議」，聽取相關部會報告現階段防疫工作。

蘇貞昌在會中表示，春節即將來臨，民眾將大量出入境，請相關單位防制可能肉品走私的管道，並對欲返回中國的陸配，在機場加強宣導不得攜帶肉品回台；對於違規的外籍旅客也積極追查罰鍰，若未繳清罰鍰則禁止其入境。

蘇貞昌指示，若有旅客參加旅行團夾帶肉品進入台灣，導遊及旅行社應負擔連帶責任，由交通部研議針對導遊及旅行社的罰則，並確實執行。蘇貞昌並要求對海關行李和高風險地區郵包查驗，應落實相關查驗人力及機器的整備工作，以確實阻絕非洲豬瘟於境外。

行政院表示，本次會議由農委會、財政部、內政部、海洋委員會、環保署、經濟部等14部會，針對豬瘟防疫分為三階段報告並進行討論，第一階段「預防準備期」，即現階段防止疫情進入台灣；第二階段「疫情發生期」，假設已發生豬瘟疫情，政府該如何因應；第三階段「復原期」，則是疫情發生後，要如何復原及善後等情形。

蘇貞昌聽取報告後表示，請各部會針對豬隻撲殺、焚燒及掩埋等疫情發生後的情境務實演練，並對於疫情發生後廚餘的處理方式預作因應及掌控。

蘇貞昌說，一旦發生疫情，請環保署詳細研擬因應措施。另請環保署加速檢核蒸煮設備，讓廚餘可蒸煮至90度以上，並由相關部會盤點所屬機關、學校及部隊目前處理廚餘的情形，掌握縣市回收廚餘的據點及回收量。針對需增加的焚化廠、掩埋場及化製廠等，也請及早準備因應，避免未來發生疫情時造成恐慌。

蘇貞昌也要求經濟部儘速督導台糖完成盤點土地，作為可掩埋動物屍體的地點，預作疫情爆發時掩埋豬隻所需準備，並針對緊急狀況發生時，研議因應國內豬肉市場供需失衡時的配套措施。（編輯：林沂鋒）1080128