藍指勞動基金慘賠 綠委：看巴菲特單月也沒意義

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北31日電）勞動基金去年10月虧損新台幣1227億元，國民黨立法院黨團今天表示，開議後將請勞動部專案報告；民進黨團書記長鄭運鵬說，基金投資有賺有賠，看績效不能只看某一個月。

勞動基金運用局公布勞動基金績效，由於2018年10月股市大跌，勞動基金單月虧損1227.2億元。

中國國民黨團今天上午召開記者會，黨團書記長曾銘宗表示，一個月就虧了這麼多，這真的是勞民傷財，這些資金是1000萬勞工退休後的老本，請問勞動基金運用局、勞動部，為何沒幫民眾看好退休金的老本，到底發生了什麼問題。

曾銘宗指出，在立法院開議後，會請勞動部對此進行專案報告，向所有民眾說清楚。此外，過程中有無過失、弊端、圖利，也呼籲監察院進行相關調查。

與會的國民黨立委費鴻泰則說，4大基金不是政府的錢，政府怎麼可以拿來作為維護政權、支撐支持率，去犧牲人民的權益，新會期會要求行政單位報告，如果確實是為了護盤而損失，會要求嚴審相關人士，甚至要求政府要向社會道歉。

民主進步黨立法院黨團書記長鄭運鵬表示，勞動基金規模4.2兆元，去年雖虧損726億元，但今年截至1月25日止已賺953億元，目前勞動基金扣除去年的虧損還賺227億元。

鄭運鵬說，基金投資有賺有賠，看基金績效當然不能只看某一個月，也不會去看某一天，拿去年底全球股災當月來說虧損嚴重，實在鬼扯，「拿巴菲特單月、個股的虧損投資來比也一樣沒有意義」。國民黨團如果相信這些唱衰邏輯，以後就不要再要求政府動用基金護盤了。（編輯：林興盟）1080131