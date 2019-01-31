四大基金運作 行政院：蔡總統任內從未護盤

（中央社記者顧荃台北31日電）行政院發言人Kolas今天表示，總統蔡英文上任以來，四大基金與國安基金從來沒有為了護盤進場；勞動基金去年雖虧損新台幣700多億元，今年到1月底已賺900多億元。

在勞保基金部分，Kolas說，勞保基金規模目前6800億元，去年的收支逆差是251億元，目前攸關勞保改革的修正草案已送到立法院，若今年立法院來不及三讀，行政院還是會在明年預算中編列200億元撥補勞保基金，勞工可以安心。

中國國民黨立委曾銘宗、費鴻泰上午舉行記者會，質疑勞動基金去年10月投資股市，單月虧損1226億元，把前9個月賺的錢全部虧光；此外四大基金在2016年跟2017年投資報酬率都超過10%，但去年卻虧損120億元，質疑是政府拿四大基金去護盤股市導致。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，蔡總統上任以來，四大基金與國安基金從來沒有為了護盤進場。

Kolas指出，勞動基金規模約4.2兆元，去年虧損726億元，但今年截至1月25日止，已賺953億元。扣除去年的虧損，還賺227億元。（編輯：林興盟）1080131