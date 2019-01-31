法人權大使關切同婚議題 鼓勵台灣廢死

來台訪問的法國外交部人權大使克羅凱特31日表示，期待看到同婚在台灣合法化，強調重要的是要能保障同志伴侶的權利。中央社記者侯姿瑩攝 108年1月31日

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）法國外交部人權大使克羅凱特今天表示，對台灣去年再度執行死刑感到失望，坦言週二與台灣的官員會面時曾提出，法國尊重台灣的立場與決定，但鼓勵所有的夥伴朝廢除死刑的方向前進。

克羅凱特也期待看到同婚在台灣合法化，強調重要的是要能保障同志伴侶的權利。

首度來台訪問的克羅凱特（Francois Croquette）今天與台灣媒體茶敘時表示，這次來台拜會文化部、外交部等單位時有談到死刑與同婚等議題，法國與台灣未來也將持續對這些議題交流討論。

有關死刑議題，他表示，法國在1981年就廢除死刑，強力主張死刑應被廢除。他週二與台灣官員會面時就有提出這項議題，並表示，法國尊重台灣的立場與決定，但鼓勵「所有的夥伴」朝向廢除死刑的方向前進。法國相信，台灣可以透過暫停執行死刑的方式來推動。

同時，他也提到，法國對於台灣去年8月再度執行死刑感到「失望」，並認為這是倒退的做法。法國認為，死刑是不人道、殘酷的做法，也無法有效嚇阻犯罪。

有關同婚議題，他指出，法國強力支持台灣推動同婚合法化；法國尊重台灣在這個議題上的決定，也了解這個議題在台灣如同5年前在法國一樣，有激烈的辯論。法國在5年前通過同婚法案，當時經過很激烈的辯論，不過，現在看來，同婚合法化在法國是一項成功之舉，改善同志伴侶的權利。

他認為，同婚並無關「所謂的價值」（so-called values），而是關於個人的「權利」（rights）。他也表示，希望看到同婚在台灣合法化，這樣一來，台灣就能向世界傳達一個訊息：台灣位居提倡人權的前線。

至於應立同婚專法或是修改民法使同婚合法化，克羅凱特表示，這應由台灣人民做決定。他強調，最重要的是要能保障同志伴侶的權利。

法國在台協會表示，克羅凱特於1月29日至2月1日訪台，這是法國外交部人權大使首度來台。訪台期間，克羅凱特除了拜會相關部會與公民團體代表，也參加今天晚間由文化部、法國在台協會等單位舉辦的「思辨之夜」，與民眾對話。（編輯：楊玫寧）1080131