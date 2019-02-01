新會期遇選舉年 立委中央地方兩頭拚

（中央社記者王揚宇台北1日電）今年適逢立委的選舉年，新會期開議後勢必中央、地方兩頭跑。民進黨立委王定宇表示，會要求自己開會要全勤。時代力量立委林昶佐說，「這一年要比前3年更努力」。

立法院長蘇嘉全1月17日主持朝野黨團協商達成共識，立法院下會期2月15日開議，當天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，而2月1日是新會期立委報到日。

今年碰上選舉年，有意爭取連任的區域立委，除了基本的國會問政、開會外，也得加重地方經營，跑攤、會勘行程恐大幅增加，中央、地方兩頭拚。

民進黨立委陳歐珀接受中央社記者訪問時，正好在宜蘭拜訪某位里長。他說，之前開議期間，清晨5時就起床，從宜蘭坐最早的一班客運到市府轉運站，再坐捷運到立法院開會，結束後再回地方跑行程，現在也會如此，兩邊都會顧好。

不過，陳歐珀指出，經過上屆立委洗禮，對於議事規則已有一定程度的熟悉與了解，加上今年是選舉年，在議題設定與時間比重會做些許調配，「多放一些在宜蘭」，走訪基層傾聽民意，全力幫助地方發展。

王定宇則說，雖然今年是選舉年，不會也不能荒廢「基本工作」，他依舊會要求自己做到開會全勤。

王定宇指出，有時候碰到中午地方有行程，而立法院也有會議，這時就有些痛苦，但「3、4年前大家選我當立委，所以開會等立委該做的事情就要做好，不能因為選舉就停掉」，節奏不會因為是選舉年而有所改變。

國民黨不分區立委吳志揚說，自己不是傳統的不分區立委，而是「全區的不分區」；不管是選舉年還是非選舉年，自己不會因為有選舉而有所偏重，「不能整天只選舉，那樣的人生也很無聊」，要把扮演的每個角色都做好。

吳志揚提到，立法院開議期間，他幾乎在早上6時多離開桃園避開上班車潮，趕在7時30分前到立法院登記發言，這樣自己才有辦法決定比較前面的發言順序，行程多的時候，曾一天來回桃園與台北3趟。

時代力量台北市黨部主委、中正萬華區立委林昶佐說，基本上會以國會問政為主，對於地方的各種服務案件也會盡全力處理，只要是跟選區及民眾權益有關的，都會幫大家發聲。

林昶佐提到，過去地方大小的會勘，例如遷移電箱、電線桿等，只要時間允許，自己都會親自出席協調處理，今年也會一樣；除了在國會與地方打拚外，也會花時間把過去3年的問政成績完整整理出來，讓地方民眾知道，「這一年要比前3年更努力」。另外，自己應該還是時力台北市黨部主委，所以黨提名的北市立委參選人，也會協助拉抬。（編輯：蘇龍麒）1080201