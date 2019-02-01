立院新會期報到 沈智慧何志偉宣誓就職立委

（中央社記者陳俊華台北1日電）立法院今天舉行民進黨立委何志偉、國民黨立委沈智慧就職典禮。沈智慧表示，新制勞退虧損多，她已著手研究盼提出解決方法；何志偉說，心情有點緊張，畢竟是責任、承擔的開始。

前民進黨立委姚文智與國民黨籍的台中市長盧秀燕因去年參與九合一選舉請辭立委，兩人分別所屬的台北市第2選區及台中市第5選區1月27日補選，由何志偉、沈智慧當選。

何志偉、沈智慧上午在大法官湯德宗監誓下宣誓就職，立法院長蘇嘉全、民進黨立法院黨團總召柯建銘、黨團書記長鄭運鵬、黨團副幹事長林靜儀、中國國民黨立法院黨團總召江啟臣、黨團首席副書記長吳志揚等人與會，黨團代表分別獻花致意。

沈智慧受訪時表示，很開心，自己已經11年沒有回到立法院，這次回來是駕輕就熟，立法院環境都一樣，硬體也都相同，是人的心境不同，「我會更接地氣」，她從上午8時多就開始處理選民服務。

談到上任後的工作目標，沈智慧說，對於近期勞退基金虧損，她認為這是制度面問題，已著手研究，希望提出能全面解決的方法，甚至能學習新加坡淡馬錫控股，是她上任後的第一件工作。

何志偉受訪時則說，心情有點緊張，畢竟是責任、承擔的開始，期待未來會做好福民利國、拚經濟，讓民眾生活更好。

雖然才剛上任，但隨即又要面對2020年立委選舉。沈智慧說，選舉本來就是候選人要面對的，未來要尋求連任、爭取支持，這一年她的表現要讓人民能認同，是非常重要的；何志偉說，壓力是成長最好的助力，「有壓力才會讓志偉更有力」。

媒體詢問，民進黨立委陳靜敏是何志偉在立委補選時競爭對手、無黨籍立委候選人陳思宇的姑姑，兩人見面是否會尷尬。何志偉說，過去都讓它過去，「如果她不尷尬，我一定不尷尬」，都是同個黨團的，一起努力就對了。

沈智慧及何志偉在宣誓就職後，也隨即前往群賢樓辦理立法院第9屆第7會期立委報到。（編輯：李信寬）1080201