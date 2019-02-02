時力決策委員邱顯智得票第一 接黨主席呼聲高

（中央社記者陳俊華台北2日電）時代力量第2屆決策委員得票數凌晨出爐，現任立委徐永明、林昶佐、洪慈庸、高潞·以用都在安全名單內，而新竹市黨部主委邱顯智拿下第一高票，成為新任黨主席呼聲最高的人選。

成立於2015年的時代力量，從創黨初期黃國昌就擔任黨主席至今，但黃國昌黨職改選前夕的1月21日投下震撼彈，黃國昌表示，將卸下黨務，「時代力量是民主政黨，不是一人的政黨」，期待輩出的人才可以更實際參與黨務推動。

時代力量第2屆決策委員選舉，將從64名候選人中，選出決策委員15名、候補3名；1月31日凌晨0時起1日23時59分止進行網路投票，2日凌晨0時在官網自動顯示票數統計結果。

根據票數統計結果，這次投票人數有1167人、投票率48.22%，票數前15高的依序為邱顯智、林昶佐、洪慈庸、柯一正、林于凱、高潞·以用、陳惠敏、李柏毅、陳薇仲、林亮君、陳志明、曾玟學、徐永明、林易瑩及蕭新晟。

其中現任的決策委員，時代力量立委徐永明、洪慈庸、林昶佐及高潞．以用、時代力量秘書長陳惠敏、導演柯一正、邱顯智都可望成功連任；剛代表時代力量選上市議員的林于凱、陳薇仲、林亮君、曾玟學也可望當選新任決策委員。

決策委員名單出爐後，預計在農曆春節連假過後的2月11日，再召開決策委員會，選舉新任黨主席。

其中，身兼新竹市黨部主委的創黨元老、律師邱顯智，這次地方選舉中負責新竹及苗栗地區選務，推出7位議員候選人成功選上6位，成績亮眼；決策委員選舉更拿下第一高票，且邱顯智論述能力佳，被點名為新任黨主席的可能人選。

另外，身兼台北市黨部主委的林昶佐，努力輔選囊括3席台北市議員，雖然林昶佐曾表態，自己沒有規畫角逐黨主席，並點名邱顯智、柯一正，及去年選舉新進的年輕人都很優秀，「如果黨由年輕一代來帶領，我覺得是非常好的」；而徐永明及柯一正，也都曾被點名適合擔任黨主席職務。

時代力量選委會將在上午11時，正式公告當選名單，以時代力量公告當選名單為準。1080202