推國民黨總統人選 吳敦義透露期程做法

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）中國國民黨主席吳敦義今天回南投走春，對於黨內提名總統人選的初選期程，他透露約落在今年5月、6月，而按規矩則透過民調占7成、黨員投票占3成比例，選出代表國民黨的人選。

吳敦義上午回南投縣草屯鎮老家祭祖，接著前往草屯新興宮、林太師廟、敦和宮、惠德宮、太清宮、雷藏寺祈福參拜，並發放裝有新台幣1元的福袋給地方鄉親，受到熱情歡迎，有民眾勸進喊著：「總統好」，對此，吳敦義低調回應說：「那只是祝福，謝謝他們。」

往年春節期間吳敦義回南投走春，南投縣長林明溱視行程陪同，但林明溱今年與家人到花蓮旅遊，今天由南投縣副縣長陳正昇陪同吳敦義走春。

林明溱日前公開對國民黨中央喊話代表黨的總統人選應透過「全民調」產生，林明溱這次未陪黨主席吳敦義走春，格外引人注目，對此，吳敦義接受中央社記者訪問時說：「（林明溱未陪同）我沒有意見，不能說我到哪，他（林明溱）就跟到哪。」

媒體詢問國民黨總統提名人選具體黨內初選期程，吳敦義說，政府已決定總統與立委同一天投票，依慣例大約會是民國109年1月中旬投票，根據正常機制往前推算，大概今年4月到6月開始啟動黨內初選，最晚不會晚過7月，最早不會早過5月，這是過去慣例。

吳敦義說，按照規矩，民調占7成、黨員投票占3成，除非有更改，或者有不同主張，否則就是照此。媒體接著追問其他有意角逐的人是否有意見，吳敦義表示，任何人都可以有意見，「我不能有意見」，是依照國民黨幾十年慣例和規定。（編輯：陳政偉）1080207