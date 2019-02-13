遭民進黨開除 台南市議長郭信良：尊重

（中央社記者張榮祥台南13日電）郭信良去年12月25日當眾宣布退出民進黨，再奪下台南市議會議長寶座，民進黨中評會今天決議開除郭信良；郭信良說，尊重，無意申訴，暫時不考慮加入其他政黨，他要做全民議長。

郭信良今天接受媒體訪問時，以「我本一心向明月，無奈明月照溝渠」說出他心中感受。他表示，他去年11月24日當選台南市議員至12月25日當選台南市議長，這段時間受到派系打壓，才會造成今天的結果。

郭信良說，他從政20多年來，受到議會同仁肯定及認同，才能跨黨派當選市議長；這段時期議會的改變，大家應該都看到，他永遠愛台灣這塊土地及台南這座城市，他會努力發揮監督力量，配合市政府，讓台南有更好的建設發展，這是合作與監督，不是對立及強勢。

民進黨台南市黨部則聲明，民進黨是由許多民主先進犧牲青春自由，甚至身家性命，突破國民黨殘酷戒嚴統治而成立的政黨，是台灣的希望，也是台灣守護者。

聲明表示，民進黨的黨紀黨德和黨魂，需要所有黨員共同維護和發揚，黨員應共同堅定捍衛黨的榮譽和價值。今日除名郭信良，是為民進黨永續發展空間與制度，堅決捍衛黨紀，回應民意的重要決定。（編輯：翁翠萍）1080213