管中閔兼職未申報 監院通過調查報告要台大釐清

監察院13日通過關於台大校長管中閔，在台大任職教授期間於政治大學、兩岸企業家峰會等單位兼職，但未向台大申報獲准的調查報告。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北13日電）監察院今天通過關於台大校長管中閔，在台大任職教授期間於政治大學、兩岸企業家峰會等單位兼職，但未向台大申報獲准的調查報告，請台大、教育部了解釐清。

據與會監委透露，今天開會時間約一個半小時，監委們就調查報告中的文字、措辭等進行熱烈討論，最後有進行部分修正，提案監委將於明天召開記者會對外說明調查報告內容，而本次的調查報告不涉及糾正、彈劾。

與會監委指出，管中閔於民國88年至98年在中央研究院任職期間，到中國大陸出差時，疑似有重複申報差旅費情況，原本的調查報告內容是要移送檢調單位調查，但監委們討論後認為，案件並未查明且金額不大，因此修正為送中研院查明釐清。

與會監委表示，根據教育人員任用條例、公立各級學校專任教師兼職處理原則及台大聘約，管中閔於98年後在台大任職教授期間，在政治大學、中央大學、台灣經濟研究院、兩岸企業家峰會等單位兼職（課），但並未跟台大申報獲准。

另外，管中閔在國泰金控兼職的第1年（98年10月至99年10月）有向台大申報獲准，但後來的兼職並未申報。調查報告指出，這些部分會請台大及教育部查明，依法妥處。

監察院已於1月15日，針對台大校長管中閔在入閣期間，違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元兼職報酬，通過彈劾。（編輯：黃國倫）1080213