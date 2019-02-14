沈智慧將提案修法 酒駕再犯致死最重可處死刑

國民黨立委沈智慧14日在立法院舉行記者會，說明酒駕致死，應以「故意殺人」加重刑責處死刑或無期徒刑。中央社記者鄭傑文攝 108年2月14日

（中央社記者劉冠廷台北14日電）為防範酒駕，國民黨立委沈智慧今天表示，她將提出「刑法第185條之3條條文修正草案」，針對酒駕或吸食毒品駕駛動力交通工具再犯肇事致人於死，增列死刑、無期徒刑等法定刑。

沈智慧上午在立法院召開記者會表示，酒駕肇事致死，應以「故意殺人」加重刑責至死刑、無期徒刑；她認為，法律如果不能防堵禍患，就要彌補禍患。法律如果無法彌補禍患，就要懲罰製造禍患的人。

沈智慧說，她利用春節連假期間，和律師團及法案助理完成「刑法第185條之3條條文修正草案」，針對酒駕或吸食毒品駕駛動力交通工具再犯肇事致人於死，增列死刑、無期徒刑等法定刑。並在11日立法院開工後，開始徵求法案連署。

沈智慧指出，酒駕再犯肇事致死是零容忍，當看到這些破碎的家庭、被撞死的人，就會知道零容忍的重要性；如果亂世不用重典，很多人走在路上，隨時會被酒駕、吸毒者撞死或殺死，台灣會是個安居樂業的地方嗎？

此外，沈智慧表示，她也將提出「道路交通管理處罰條例第35條條文修正草案」，要求有酒駕紀錄者，在車輛上強制加裝「酒精氣敏點火自鎖裝置」，就是酒精鎖，以遏阻酒駕一再發生，確保用路人生命安全。（編輯：蘇志宗）1080214