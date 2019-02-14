政院擬修海岸巡防法 船長拒檢查最高可罰15萬

（中央社記者顧荃台北14日電）行政院會今天通過海岸巡防法部分條文修正草案，新增若船隻規避海巡必要檢查，將可對船長或所有人開罰最高新台幣15萬元。另外，民眾若濫用海巡署緊急服務專線，最高罰1萬5000元。

海洋委員會副主委陳陽益出席行政院會後記者會時表示，為了符合實務執行需求，修正草案增訂海巡人員若為執行職務所需，必要時可進行身分查證及資料蒐集，例如船隻有使用危險器具、防範非洲豬瘟等狀況等；職權行使要件與人民權利救濟途徑，準用警察職權行使法相關規定。

草案規定，為了維護國家海洋權益及人船安全，若船舶或其他水上運輸工具的船長、管領人、所有人或營運人，規避海巡機關人員檢查，可開罰新台幣3萬到15萬元。

此外，海巡署設置118專線，草案也新增規定，若民眾無故撥打專線電話，或故意謊報案件導致延宕其他案件處理時效，也將開罰3000至1萬5000元。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉述，行政院長蘇貞昌在院會中裁示，草案強化海巡機關人員行使職權進行身分查證及資料蒐集的依據，維護國家海洋權益及人船安全，請海洋委員會積極與立法院朝野各黨團及社會各界溝通，爭取支持，早日完成修法程序。（編輯：林孟汝）1080214