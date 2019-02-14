一起為台灣公義承擔苦難 施明德難捨高俊明辭世

（中央社記者葉素萍台北14日電）前民主進步黨主席施明德今天聽到台灣基督長老教會牧師高俊明辭世，激動痛哭。他說，高俊明是偉大的人，是「苦難者腳前的光、是飢渴者不竭的糧」。

高俊明今天傍晚辭世，享壽90歲。

1979年美麗島事件發生後，施明德逃亡，高俊明曾協助藏匿施明德，最後被判有期徒刑7年入獄。2006年紅衫軍倒扁時候，施明德與高俊明理念與意見嚴重對立。

高俊明批評施明德「貪財、好色、是賣台集團第一勇士」等言論，讓施明德差點控告救命恩人，高俊明在2008年9月公開向施明德道歉懇求寬恕。

施明德今天接受中央社記者電話訪問時，淚流不止，他說，自己正看著2008年高俊明親手寫的聲明「我深深後悔我說了那樣嚴厲的話，也要懺悔我的不當言論於上帝與眾人的面前」。

施明德說，紅衫軍時，他要對抗掌權者，一定會受到扭曲、醜化，高俊明聽信別人的話，批評他「貪財、好色、是賣台集團第一勇士」，後來知道犯了錯，後悔對他說了嚴厲的話，對他公開道歉，希望重建愛的和解，這是高俊明偉大的地方，「這是真正高尚的人格」，高俊明真的很了不起。

施明德也回憶，美麗島事件後，他變成舉國皆曰可殺的江洋大盜，那時候風聲鶴唳，懸賞他的獎金是史上最高；他和高俊明其實只見過二、三次面，但高俊明知道他是為了台灣公義而受難，願意承擔風險庇護他。

施明德說，外界通俗的眼光會用「救命恩人」看待他與高俊明的關係，但他覺得，如果用恩人、受惠者、受保護者來看待兩人關係，「那個意義就很小了」，他們是共同為台灣付出、共同為苦難、為愛、為公義受苦的弟兄。

施明德透露，高俊明也曾多次向友人表明「我與施主席沒有交情，我不是他的恩人，我們是一起為了台灣公義、共同承擔苦難」。

施明德稍早也透過臉書悼念高俊明，他說，「無盡的哀慟，無限的景仰，您是苦難者腳前的光，您是飢渴者不竭的糧，永遠敬您，永遠愛您」。（編輯：王永志）1080214