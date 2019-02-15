唐鳳談地方創生 是產業也是人口政策

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）2019年是「地方創生元年」，行政院政務委員唐鳳表示，地方創生的「生」字代表生機與生育，是產業政策也是人口政策；產業面部分是由下往上推動，由地方先凝聚共識。

唐鳳日前在辦公室接受廣播節目「POP大國民」專訪，內容今天播出。有關政府推動的地方創生，唐鳳說明，地方創生是從地方自己凝聚願景開始。

她指出，中央與地方的關係逐漸從集權到自治，除了六都之外，有許多偏鄉、原鄉的行政區面臨人口外流、結構空洞化，造成地方文化傳承無法吸引人口回流。有鑑於此，地方創生的「生」字代表生機與生育，是產業政策也是人口政策，希望解決產業與人口的問題。

地方創生的產業面是由下往上推動，唐鳳說，由地方凝聚共識，找出想發展的特色來建立地方品牌。與以往不同的是，過去各部會著重於產、官、學、研、社當中的某一部分，比較少是以凝聚而來的願景來提案。

她也表示，地方創生並不涉及新的經費，而是從現有部會預算中抽出10%作為經費，透過鼓勵中央公務員回到地方故鄉，以及隨時提案、隨到隨審等方式推動。另外，地方創生很重要的概念是讓地方不再仰賴補助，而是「投資替代補助」。

此外，力推開放政府的唐鳳認為，關於做成決定的會議應該要公開、透明，透明化的優點是讓民眾知道政策形成的原因，有興趣的民眾可以上網搜尋相關會議的逐字稿，找到自己想了解的相關內容，進一步了解政策脈絡。

唐鳳表示，在入閣後總計有3552人拜訪她，講過逾17萬句話。她將訪談內容都做成逐字稿記錄，在網路上公開。

唐鳳入閣後，推動「公共數位創新空間」。她表示，目前在網站上有42個示範案，公開政策履歷，讓民眾能看到提案的提出者與討論過程。同時，透過民眾參與，可以讓「會吵的願意進廚房」，建構政府與民眾的雙向互信。

她也認為，網路已經是直接民主的實踐，網際網路並非有一定主權，而是大家提出想法讓其他人響應。

有關假訊息的防制，唐鳳表示，「識假、破假」是民眾可以做到的，她建議大家轉發資訊前先想一下真偽，就能降低假訊息的感染力。在「抑假、懲假」方面，政府責無旁貸，她指出，行政院希望透過修法，限制選舉期間對於競選相關廣告只能由國人提供資金，而且要充分揭露資訊。（編輯：楊玫寧）1080215