蘇貞昌逛台北國際書展 狂買20本書

（中央社記者葉素萍台北16日電）行政院長蘇貞昌今天參訪2019台北國際書展，狂買20本書，從物理、歷史、小說、到故事繪本，種類繁多；蘇貞昌在童書區流連許久，還特地為孫女買了3本「九藏喵窩角色故事繪本」。

蘇貞昌今天在文化部長鄭麗君陪同下到台北國際書展德國館、幻境漫遊、多家出版社攤位參訪。

蘇貞昌受訪提到，各種類型的書籍都喜歡，「大書、小書、硬書、軟書我都喜歡看，有時間就看。」

在「幻境漫遊數位體驗展」，蘇貞昌好奇觀看漫畫機車瀑布VR奇景，也踏入百畫堂AR劇場，和虛擬女僕互動，場面逗趣。

蘇貞昌向虛擬女僕提到「我太太是畫家，我是她的助理，我幫她洗畫筆」，被虛擬女僕稱讚是「你真是好先生」。

在童書攤位，蘇貞昌特地挑了「九藏喵窩角色故事繪本」要給孫女。媒體詢問蘇貞昌了不了解故事角色人物，蘇貞昌沒被考倒，立刻笑著回答這是「喵國王」。不過，他隨後走訪國家人權博物館書展攤位時，蘇貞昌表情轉而嚴肅，不若先前的輕鬆自在。

蘇貞昌參訪多家出版社攤位，掏錢狂買，蘇貞昌購買的書單如下：

1.我們的帽子

2.大人的物理學：從自然哲學到暗物質之謎

3.台灣最美的地方：國家公園地圖

4.為社會而設計

5.Drawdown 反轉地球暖化100招

6.看見龍山寺

7.楚亡：從項羽到韓信

8.三國演義

9.水滸傳（上下冊）

10.終戰那一天：臺灣戰爭世代的故事

11.億萬年尺度的臺灣：從地質公園追出島嶼身世

12.廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們

13.我們的島：臺灣三十年環境變遷全紀錄

14.克雷的橋

15.無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人

16.美國的反智傳統：宗教、民主、商業與教育如何形塑美國人對知識的態度

17.九藏喵窩角色故事繪本（3本）（編輯：趙蔚蘭）1080216