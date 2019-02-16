拚戰彰化立委補選 參選人把握時間衝刺

彰化立委補選3月16日將投票，選戰進入倒數一個月，民進黨籍參選人黃振彥（左）16日由前彰化縣長魏明谷（右）陪同，在鹿港鎮展開車隊掃街，衝刺選情。（取自魏明谷臉書）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年2月16日

（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）拚戰彰化縣立委補選剩下1個月時間衝刺，參選人民進黨黃振彥今天在鹿港鎮掃街、國民黨柯呈枋在伸港鄉成立後援會、時代力量楊澤民在和美鎮成立競選總部，3人都受選民支持。

彰化縣長王惠美去年12月25日就職，所遺留下來的彰化第一選區立委席次需補選，中選會決定3月16日投票，共有中國國民黨提名的前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名的前鹿港鎮長黃振彥、時代力量提名的楊澤民、無黨籍紀慶堂4人完成登記。

黃振彥由前彰化縣長魏明谷、福興鄉長蔣煙燈等人陪伴，進行大鹿港區車隊掃街拜票，黃振彥說，沿途受到許多鄉親加油與鼓勵很窩心，對於選戰也更有信心，請大家一起加油，迎向勝選榮耀時刻；魏明谷表示，3月16日投票，懇請支持黃振彥。

柯呈枋在家鄉伸港鄉成立第一個後援會，彰化縣長王惠美、前彰化縣長卓伯源、國民黨籍立委吳志揚等人出席，與支持者呼喊：「這柯，不能輸」，場面熱絡，卓伯源說，鄉親要用選票將柯呈枋送進立法院，若沒有國民黨彰化縣區域立委，縣長王惠美在中央就沒助力。

吳志揚說，國民黨在立法院是相對少數，需能立即上手人才，台中市補選出老將沈智慧，彰化縣的柯呈枋行政歷練豐富，一定可成為國民黨在立法院的大將。

楊澤民則在和美鎮成立競選總部，時代力量立委林昶佐等人出席力挺，林昶佐說，台灣目前許多亂象都是因施政流於形式，缺乏科學實證基礎，因此，非常期待像楊澤民博士這樣的科學家進入國會，與時代力量立委一起努力，在國會拓展具有科學精神的新政治。

楊澤民表示，長年擔任工程師，最擅長發掘及解決問題，他是土生土長彰化人，最關心家鄉發展，特別是近年國家政策導致彰化越來越邊陲化，但實際上，彰化有獨有的資源、土地與發展需求，希望進入立法院，便更能有效維護彰化主體性，讓彰化真正走出自己的路。（編輯：黃世雅）1080216

距離彰化縣立委補選投票剩下最後一個月時間，時代力量黨籍參選人楊澤民（左）16日在和美鎮成立競選總部，立委林昶佐（右）出席站台。（楊澤民競選團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年2月16日