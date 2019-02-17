拚戰彰化立委補選 參選人請同黨大咖助陣

距離彰化縣立委補選投票剩下約一個月時間，國民黨籍參選人柯呈枋（左4）17日請來黨副主席郝龍斌（左2）、前立法院長王金平（左3）等人站台，衝刺選情。（柯呈枋競選團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年2月17日

（中央社記者蕭博陽彰化縣17日電）拚戰彰化縣立委補選，參選人國民黨柯呈枋、時代力量楊澤民、民進黨黃振彥今天都請來同黨「大咖」助陣拉票，炒熱選情，高雄市長韓國瑜預計傍晚到彰化和美鎮為柯呈枋助選。

彰化縣長王惠美去年12月25日就職，所遺留彰化第一選區立委席次需補選，中選會決定3月16日投票，共有中國國民黨提名前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名前鹿港鎮長黃振彥、時代力量提名楊澤民、無黨籍紀慶堂4人完成登記。

柯呈枋今天在和美鎮成立競選總部，國民黨副主席郝龍斌、前立法院長王金平、彰化縣長王惠美等黨內中央及地方人士出席力挺，約3000名鄉親到場支持，王惠美將貼著「傳承接棒」的球棒交給柯呈枋，象徵交棒立法院席次。柯呈枋說，當選一定全力做到最好。

郝龍斌與王金平都向鄉親推薦柯呈枋有人氣、接地氣，內才與外才兼具又孝順，這麼優秀的人才一定要送進立法院；國民黨立委江啟臣說，他與同黨立委許淑華、立委顏寬恆、柯呈枋都是青壯世代，王惠美、雲林縣長張麗善都從優秀立委變縣長，席次更需要像柯呈枋如此人才來接棒，一起打拚中部整體發展。

楊澤民也成立鹿港鎮競選總部，時代力量即將接任的黨主席邱顯智、黨籍立委黃國昌等黨公職人員與地方環保團體出席支持，黃國昌指楊澤民獲得的公民團體支持度讓他印象深刻，反映楊澤民長期在地為環保發聲，才能讓大家這麼支持，期待楊澤民趕快進入立法院。

邱顯智指時代力量沒有財力四處掛競選看板，但楊澤民文宣品都大方掛上時代力量標誌，顯示楊澤民認同新政治價值，非常感謝楊澤民願意代表時代力量競選。

黃振彥則與交通部長林佳龍到和美鎮菜市場徒步掃街、車隊市區拜票，沿途鄉親熱烈歡迎，林佳龍推薦黃振彥曾任鹿港鎮長，大力推動觀光，一年吸引900萬觀光人次，他是主管觀光的部長，將來會配合黃振彥讓鹿港、和美等鄉鎮觀光發展大步向前。

林佳龍說，黃振彥是最「接地氣」的人選，補選投票率通常不高，參選人平時在地經營成為勝選關鍵，黃振彥20年深耕經營，從沒離開地方，一步一腳印紮實打拚，認真形象早已深植民心，希望並拜託鄉親投票日再給黃振彥最大肯定與支持。（編輯：翁翠萍）1080217

民進黨籍彰化縣立委補選參選人黃振彥（右）17日由交通部長林佳龍（左）陪同，到和美鎮市場徒步掃街拜票，兩人還開心以手機自拍。（取自黃振彥臉書）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年2月17日