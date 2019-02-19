藍拋兩岸和平協議 民進黨：與虎謀皮

（中央社記者溫貴香台北19日電）民主進步黨發言人周江杰今天表示，國民黨不論是主席吳敦義、前立法院長王金平都提出要與中國簽訂「和平協議」，實質上就是「投降協議」，無異與虎謀皮。

民進黨重申，中國若不放棄以武力強權威嚇台灣，民進黨會站在捍衛台灣主權及人民自由價值上，反對和中國簽訂任何的政治協議。

周江杰今天透過新聞稿表示，中國近年來在國際上不斷打壓台灣，對台灣極不友善，國民黨如今再提要與中國洽簽兩岸政治協議，若不是台灣主權受到保障的前提下對談，無異是與虎謀皮。

周江杰說，不論從國共內戰、二次大戰前歐洲的慕尼黑協定，還是1951年圖博（西藏）跟中國簽訂「17條和平協議」來看，所有在強權威脅下而低頭簽訂的協議，都可說是投降協議，更是強國併吞他國的前部曲。

他表示，所謂真正的「和平」應該在雙方對等地位下，靠自己的實力爭取而來，而非像是國民黨面對強權忍辱低頭的態度，台灣人民是絕對不會接受這樣的投降協議。

他表示，民主進步黨一貫的態度，就是捍衛台灣主權，台灣扮演亞太區域和平的重要角色，在中國不放棄武力威脅台灣，再多的政治協議都只是重蹈歷史覆轍。

周江杰表示，面對中國這樣蠻橫的國家，台灣不分朝野黨派，必須要站在守護台灣主權及人民自由民主價值的立場，和台灣人民站在一起。（編輯：林沂鋒）1080219