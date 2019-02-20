民進黨點名朱立倫王金平 要求對和平協議表態

（中央社記者葉素萍台北20日電）民主進步黨發言人周江杰今天點名前新北市長朱立倫與前立法院長王金平，請他們說清楚、講明白，是否和國民黨主席吳敦義一樣，支持與中國簽定「名為和平、實則投降」的政治協議。

國民黨主席吳敦義日前接受廣播專訪時表示，若國民黨重新執政，在確保中華民國尊嚴與獨立自主的主權，以及維護中華民國權利的前提下，願意與大陸方面洽簽和平協議，引發議論。

周江杰今天透過新聞稿指出，任何因強權威脅所簽訂的政治協議，就是投降協議，大國併吞他國的前部曲，誠如總統蔡英文今天所說消滅或傷害台灣主權、民主的協議。

周江杰表示，國民黨擬參選總統的人，包括朱立倫與王金平，對於吳敦義丟出兩岸政治協議主張，至今尚無評論，似乎已採取默認態度。作為最大在野黨擬參選人，請朱王兩位也說清楚、講明白，是否與吳敦義一樣，支持與中國簽定「名為和平、實則投降」的政治協議。

周江杰重申，當中國堅持不放棄以武力威脅台灣，及在國際上，以不對等態度打壓台灣國家主權地位，企圖破壞亞太地區和諧時，吳敦義竟想要和中國簽訂任何政治協議，可說是不顧台灣國家主權，也背棄台灣的民主自由價值。

周江杰指出，王金平也曾在去年10月立法院總質詢提出推動簽署兩岸政治協議，「目前是否也秉持相同態度？」而國民黨總統可能參選人，爭相拋出兩岸政治協議，向中國獻媚，無疑是將中國政府的支持、而非台灣民意的向背，當作最重要的政治資本來競逐。這樣的政黨、這樣的候選人，「能夠不顧北京反對，阻止對台灣主權的鯨吞蠶食嗎？」

周江杰進一步質問，不管是過去國共內戰、二次大戰前歐洲慕尼黑協定，還是1951年中國和西藏簽訂的和平協議，種種歷史證實，任何因強權脅迫簽訂的政治協議，其結果就是讓強權國家遂行併吞行為，迫使人民失去自由，「這樣等同投降式的政治協議，你們可以接受嗎？」（編輯：李信寬）1080220