中資疑違法入股TaxiGo 投審會：依法處理

（中央社記者陳俊華台北20日電）時代力量立委黃國昌今天指出，政府禁止中資投資運輸服務業，但叫車平台「TaxiGo」背後卻是由中資「獵豹移動」控制；經濟部投審會說，已請當事人提供財務資料，若有違法將依法辦理。

黃國昌上午在立法院舉行「買辦違法引入中資 審查機制形同虛設」記者會，邀請台灣人權文化協會理事王奕凱、經濟民主連合召集人賴中強，及經濟部投資審議委員會、金融監督管理委員會等代表出席。

黃國昌說，阿里巴巴天貓台灣總經理吳德威違法透過造假及虛偽不實陳述，引入中資，控制未被列為中資來台投資業別許可的「計程車客運服務業」；吳德威所引入的中資，就是中國「獵豹移動」，其董事長傅盛擔任中國共產黨獵豹移動黨支部書記，具濃厚中國共產黨色彩。

黃國昌表示，吳德威擔任「觔斗雲聯網科技股份有限公司」董事長，可控制「觔斗雲大車隊股份有限公司」的車隊；吳德威在2017年透過所持有的境外公司「英屬開曼群島商TG HOLDING COMPANY LTD.」，違法引入中資「獵豹移動」，向經濟部投審會申請投資「特斯高（TaxiGo）股份有限公司」，等同獵豹移動同時控制觔斗雲大車隊與TaxiGO兩家公司。

王奕凱在會中出示傅盛在2017年發送的電子郵件，郵件內容清楚羅列獵豹移動與吳德威的借貸內容與投資計畫；王奕凱還出示吳德威與獵豹移動相關人員在通訊軟體的對話紀錄，當中詳細載明匯款帳戶資訊、匯款確認，甚至提到獵豹持有2席董事，證實背後有中資的金流關係。

經濟部投審會第四組組長楊淑玲表示，「TG HOLDING」向投審會申請時，並未申請經營客運服務業，如確實有黃國昌所指情形，已涉及違反業務核准範圍及中資問題，將會進行處罰；投審會也請當事人提供財務資料，若有違法一定會依法辦理。

黃國昌說，這個案子是違法虛偽陳述的刑事犯罪行為，為因應中資透過各種不同方式隱匿或冒名來台，他將提出臺灣地區與大陸地區人民關係條例相關條文修法，除提高罰鍰外，更須承擔刑事責任，科以罰金。（編輯：林孟汝）1080220