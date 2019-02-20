政院版同婚專法 融入反同立場

（中央社記者溫貴香台北20日電）行政院會明天將討論同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，黨政人士今天說，包括確立專法形式、沒有共同收養、保障宗教自由、法案名稱與名詞中性化等，都是融入反同人士的立場。

行政院長蘇貞昌今晚邀集民進黨立委討論同性婚姻專法草案，法案名稱訂為「司法院釋字第748號解釋施行法」。草案重點包括讓同志配偶有合法財產繼承、醫療權，能收養血緣子女，同時也必須遵守單一配偶的相關權利義務。

隨後，蘇貞昌透過臉書表示，「無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的」，由衷期待包容的接受不同，和善的對待彼此，使台灣成為相互尊重，彼此友善的國家。

黨政人士表示，同婚法案草案有融入反同人士的立場，首是確立專法形式：尊重公投結果，沒有更動民法，也沒有改變「民法婚姻」的定義，而以專法來規範「同性婚姻」。只要在5月24日之前通過專法，同性結婚登記即以專法為依歸。

第2、法案名稱與名詞中性化：沒有採用同性婚姻法，而是司法院釋字第748號解釋施行法。也沒有採用「配偶」一詞，而是用「雙方當事人」。

第3、沒有共同收養：除了當事人一方的親生子女，另一方得收養之外，並沒有准許同性共同收養小孩。

第4、保障宗教自由：有專屬的條文保障宗教自由，個人信仰不因為專法的制定而受到影響。（編輯：林興盟）1080220