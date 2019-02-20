蘇貞昌臉書談同婚專法 同性伴侶秀照片感謝

（中央社記者蘇龍麒台北20日電）行政院同婚專法今天出爐，行政院長蘇貞昌晚間透過臉書影片，短短一小時有超過15萬次觀看，不少同性伴侶貼出照片向蘇貞昌表達感謝。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）晚間表示，草案的大致內容包括讓同志配偶可有合法財產繼承權、醫療權、收養血緣子女、同時也必須遵守單一配偶相關權利義務；現在的一夫一妻制家庭價值也在專法獲得相同保障，包括同性伴侶一樣要受到婚姻規範，通姦罪、重婚罪一樣存在。

過去就表態挺同婚的蘇貞昌晚間透過臉書影片，宣布行政院將提出的同婚專法名稱為「司法院釋字第748號解釋施行法」。

蘇貞昌影片才貼出一個多小時，已經有超過15萬次的觀看，分享次數超過5000、留言達到1400則。

許多網友在臉書上貼出同性伴侶的照片，包括「謝謝院長的努力，讓我們終於有機會成為真正的家人」、「謝謝院長，有您的支持，我們會一直幸福下去」、「謝謝院長，我們幸運的只等了五年多就等到了」，婚姻平權大平台總召呂欣潔也留言謝謝行政院。

婚姻平權大平台也留言「感謝蘇院長承擔許多壓力與攻擊，辛苦了。雖然不是最完美的結果，但理解這是在最低衝突中的決定」。

臉書上也出現網友製作的「司法院釋字第748號解釋施行法」，透過7張簡單的圖表，告訴民眾什麼是大法官會議第748號解釋，以及施行法草案的重點內容，也引發民眾不斷轉發。（編輯：王永志）1080220