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釋字第748號解釋施行法 法務部：具法律效力

最新更新：2019/02/20 22:49

（中央社記者蕭博文台北20日電）行政院今晚討論同性婚姻專法草案，敲定名稱為「司法院釋字第748號解釋施行法」，是首部以釋憲案為名的法案。法務部政務次長陳明堂說，施行法具有法律效力。

陳明堂說，施行法在法的位階上屬於法律，就像聯合國反貪腐公約施行法、兒童權利公約施行法，同樣具有法律效力。

一名不願具名的檢察官解釋，施行法的法律位階毋庸置疑，就是法律，與民法、刑法等常見法律相同，效力不會有任何差別。

這名檢察官說，施行法是一種立法方式，具有搭橋、引介的功能，例如聯合國反貪腐公約施行法就是將聯合國反貪腐公約引介成為國內法律，司法院釋字第748號解釋施行法道理亦同，即將大法官解釋的意旨透過施行法的引介成為法律。

這名檢察官還指出，施行法內容多半為程序規定、少有實體規定，就像聯合國反貪腐公約已有條文存在，立法者不需要做重複的條文規定，由施行法搭橋將原本已存在的法律引介進來即可。

他說，司法院釋字第748號解釋施行法的實質內容採「準用」民法，即是準用現行法律、避免重複，符合施行法的立法特色。（編輯：方沛清）1080220

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