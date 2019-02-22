CNN專訪洩求學秘密 總統蹺過課帶書去卡拉OK

（中央社台北22日電）總統蔡英文日前接受CNN專訪，已躋身少數女性世界領袖的她，面對兩岸、台美等嚴肅問題一一接招，也難得透露求學期間的秘密，她坦言蹺過課，也曾陪朋友去過卡拉OK，卻不唱歌只默默看書。

蔡總統日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，針對國際局勢、台美關係、兩岸關係等議題受訪。

2016年總統大選，時任民進黨主席蔡英文成為中華民國首位女總統，CNN記者詢問，身為全球少數女性政治領袖，意義為何。

蔡總統對此表示，做一個台灣的女性總統，確實意義很大。因為華人社會幾千年來第一個民主政體在台灣，而這個民主政體，產生了一個女性的總統。

換句話說，女性是不應該被限制的，從另一個角度來看，台灣的民主確實是難能可貴，尤其在一個華人社會裡面，能夠出現一個這麼好的民主，而這個民主又能產生一個女性的總統。

除了詢問女性政治人物問題，專訪過程中，CNN記者也不免好奇詢問，是否有什麼不為人知的事情。

蔡總統坦言，經過這麼多的選戰，幾乎沒有東西是公眾不曉得的事情，「我也有逃課過」，她表示，有時候真的不想去上課，所以就不去上課。

總統還透露，她的確有去過卡拉OK，但是沒有在卡拉OK唱歌，通常都跟朋友去，「會帶一本書在那裡看，然後聽他們唱歌」。

另外，領養3隻退役導盲犬，飼有「蔡想想」與「蔡阿才」2隻貓的「貓奴」蔡總統，也被CNN記者問及3隻狗、2隻貓對她的意義。

蔡總統感性回應，當她跟這些寵物互動，心裡是很疼惜牠們，也希望牠們可以過得更快樂。她提到貓都是撿回來，狗則是退役的導盲犬，社會上很多人會選擇不去照顧牠們，蔡總統想透過飼養牠們，證明一件事情：退休的狗，一樣很可愛、一樣讓人喜歡。（編輯：楊凱翔）1080222