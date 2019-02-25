民進黨：找回支持 下半年可能討論新決議文

（中央社記者顧荃台北25日電）民進黨發言人李問今天表示，去年選舉可以看出民進黨流失非常多支持者；為找回對民進黨的支持，下半年可能有更多大型對話，包括討論新的決議文等。

民進黨主席卓榮泰日前接受中央社專訪說，明年初的選舉，民進黨要引導走向、創造議題；黨內過去有台灣前途決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」，是不是決議文還有待討論，但至少會推出共同政見或訴求；民進黨秘書長羅文嘉1月30日提到，樂見依照新局勢，提出新的決議文，與社會對話溝通，若順利，盼配合全代會在9月、10月提出。

民進黨發言人李明俐、李晏榕、李問與周江杰，上午接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪。

李問表示，從去年九合一選舉結果，可以看出民進黨流失非常多支持者，所以黨主席卓榮泰一直強調要找回老朋友。中央黨部改組後，有農漁部門、宗教部門、工商部門等，可跟不同族群對話，找回對民進黨的支持，下半年可能有更多大型對話，包括討論新的決議文等。在內政問題傳達上，黨可以扮演很重要的角色，多跟選民互動。

對於去年九合一選舉敗選，是否要找出黨內該負責的「戰犯」，李晏榕指出，現在開始到明年大選時間很少，去找誰要負責對大選沒有幫助，重點是一致對外。大家認為最大問題，是社會溝通的問題。

李明俐說，現在的選舉方式，不管是高雄市長韓國瑜或是誰，就是聲量大、敢說話的人，就有辦法吸引大家注意。而且所謂的「敢」，「大家不太在乎是謊言還是什麼，但很敢拋出給人民希望」，這點確實民進黨還沒辦法達到，她認為這是韓國瑜能選上的原因。

周江杰說，韓國瑜就是一句話「發大財」，確實說出基層的聲音，但沒有提出具體的做法。選舉是一個說出人民心裡的話的過程，韓國瑜在南部就是這樣獲得民心。

至於明年總統大選與立委選舉，周江杰表示，今年年初到現在，從內外部民調顯示，總統蔡英文民調已經有開始往上。不過目前正在補選立委，民進黨的總統候選人提名機制，要在3月16日立委補選後才會開始。

他說，黨中央對立委選舉也還沒有具體的提名策略，但組織部有在徵詢各地選情狀況。他並表示，民進黨的「戰情及中國事務部」，不是要收集中國戰情、對岸情報，中國國台辦有些誤解，這個部門其實是要了解各地方選區的情況，因為現在很多選區不是只有兩大黨候選人，也有很多小黨有意投入，很多資訊現在要收集。

4人被問到未來有沒有參選計畫，李晏榕、李明俐與李問都回答「沒有」，周江杰則回應「目前沒有」。(編輯：李信寬)1080225