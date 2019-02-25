獲提名掌中選會 李進勇：國家需要義不容辭

前中選會主委陳英鈐為去年九合一選舉綁公民投票許多選務亂象請辭獲准，獲提名出任中央選舉委員會主任委員的前雲林縣長李進勇（圖）25日表示，國家有需要，義不容辭，不論是在中央政府或地方服務。中央社記者葉子綱攝 108年2月25日

（中央社記者葉子綱雲林縣25日電）獲提名出任中央選舉委員會主任委員的前雲林縣長李進勇今天表示，國家有需要，義不容辭，不論是在中央政府或地方服務。

前中選會主委陳英鈐為去年九合一選舉綁公民投票許多選務亂象請辭獲准，遺缺由行政院長提名李進勇出任；中選會組織法規定，中選會主委由行政院長提名經立法院同意後任命。

李進勇上午在尋求連任雲林縣長失利後於雲林縣虎尾鎮成立的正直辦公室接受媒體訪問表示，感謝行政院長蘇貞昌提名，也要拜託立法委員支持，讓他有機會出任。

他說，選舉是民主政治基石，民主政治要成熟健全，以公平、公正的選舉機制選賢與能非常重要。中選會負責全國選舉事務，去年九合一選舉出現一些問題，全國關心且很多指教。

李進勇表示，公元2020年總統及立委選舉，還有公投案，記取去年教訓，積極研謀改進，讓明年及以後的選舉平順圓滿，中選會責任重大，他有信心與中選會委員及同仁努力改進，也希望各縣市選委會配合，讓選舉順利圓滿。

此外，他說，成立正直辦公室在於延續服務縣民、關心地方公共議題及關心2020年選舉，其中牽涉選舉事務，如果他順利出任中選會主委，就不宜再參與運作，但辦公室執行委員會將依原先設立宗旨繼續打拚推進，由前雲林縣副縣長丁彥哲等持續經營。

至於去年尋求雲林縣長連任失利後曾表達將「終結此生政治生涯」，李進勇表示，他的意思是不參與任何公職選舉，但如果國家、政府需要他從事公部門服務，他義不容辭。

67歲的李進勇是台灣大學法律研究所碩士，曾任法官、律師、立委、基隆市長、內政部次長、法務部次長、交通部次長、行政院公共工程委員會副主任委員與雲林縣長等職。（編輯：李明宗）1080225