台南立委補選抽號次 2號郭國文4號謝龍介

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市選委會今天舉辦第2選區立法委員補選號次抽籤，6位選將抽籤結果為1號楊筱如、2號郭國文、3號吳炳輝、4號謝龍介、5號陳筱諭、6號徐國棟。

郭國文表示，抽中代表勝利的2號，今天的車隊遊行也不一樣；他與所有選舉幹部兵分多路，在台南各地一起出發，要把這個代表勝利的好消息，在第一時間告知選區內共14個行政區的鄉親。

謝龍介說，抽中4號剛好代表這次背負勞工、漁民、攤販、農民的4大支持，若當選後沒有達到向大家承諾的目標，將會自己請辭。

抽中5號的陳筱諭說，3月2日上午要在麻豆代天府舉辦競選總部成立大會。在號次抽籤前還先到代天府，向五府千歲請示可能抽到的號次，抽了好幾次都出現5號。沒想到今天正式抽籤，真的一舉抽中5號，代表王爺也決定在這場選戰中為她護法加持。（編輯：翁翠萍）1080225

台南市選委會25日舉辦第2選區立法委員補選號次抽籤，民進黨參選人郭國文（前）表示，抽中代表勝利的2號，25日的車隊遊行也不一樣。中央社記者楊思瑞攝 108年2月25日

台南市選委會25日舉辦第2選區立法委員補選號次抽籤，國民黨參選人謝龍介（前中）抽到4號，他說，4號剛好代表這次背負勞工、漁民、攤販、農民的4大支持。中央社記者楊思瑞攝 108年2月25日