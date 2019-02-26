周錫瑋宣布投入總統選舉 籲黨內兩階段初選

（中央社記者王承中台北26日電）前台北縣長周錫瑋今天表示，對於2020總統大選，他已經積極在準備。他說，國民黨初選制度僵化，會讓許多優秀的人無法參加，唯有自己參加初選，才能建議採取兩階段初選，讓最強棒出線。

周錫瑋今天上午接受廣播媒體專訪時宣布將投入總統大選，成為繼前新北市長朱立倫、孫文學校總校長張亞中後，國民黨內最新一位宣布將爭取黨內總統提名的人士。另外，前立法院長王金平日前也說要爭取國民黨內總統選舉提名，將擇期正式宣布。

周錫瑋表示，現在國民黨初選制度僵化，會讓許多優秀的人無法參加，再加上國民黨在提名辦法中也規定，報名參加初選的人都可以協調初選方式，所以他認為唯有自己去參加初選，才能去建議，對於2020總統大選，他已經在積極準備。

周錫瑋指出，他認為國民黨應該要有兩階段初選；第一階段初選，開放黨內有意願者報名參加，選出一名勝出者，第二階段是，待其他獨立參選人或民進黨提名人選確定後，再看看黨內是否還有強棒，再與第一階段勝出者競爭，產生最強的參選人。

周錫瑋說，人民希望民進黨輸，國民黨如果要贏，用兩階段初選，才能讓無法參與第一階段初選的人有機會，讓國民黨的最強棒能夠出線。他也否認兩階段初選是高雄市長韓國瑜條款，目前韓國瑜聲勢高，不代表未來聲勢還是最高，不知道會發生什麼事。

周錫瑋表示，過去8年他是一名老百姓，他認為自己最能夠接地氣，也了解政府的低效率，若出來參選，他應該會成為最強的候選人，不在乎目前可能民調最低，他會努力。

周錫瑋說，他現在正在組一個小樂團走唱台灣，用不同的方式到每個地方吸引大家，並在過程中跟民眾輕鬆對話，要全台灣走透透，另外還會去做「總統不會做的一百件事情」，體驗這些過程、工作，了解到真正的問題 。（編輯：趙蔚蘭）1080226