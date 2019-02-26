海外二二八遺屬：中正紀念堂轉型為忠烈祠

民進黨籍立委王定宇（前左）等人26日在立法院舉行「海外二二八遺屬返鄉團之聲明」記者會，返鄉團團長王克雄（前中）會中表達支持中正紀念堂轉型等立場。中央社記者吳家昇攝 108年2月26日

（中央社記者陳俊華台北26日電）海外二二八遺屬返鄉團今天發表聲明，建議將中正紀念堂轉型為「台灣忠烈祠」，返鄉團團長王克雄說，若台灣和中國簽下和平協議，將被中國統一，「二二八大屠殺可能再度發生」。

二二八事件海外遺屬返鄉團與民進黨立委王定宇今天在立法院舉行記者會，並發表聲明指出，台灣必須勇敢抵抗中國入侵、阻止中國滲透，美國、日本會支持台灣，且美、日的飛彈可迅速擊沉大部分的中國軍艦。

王克雄說，要抵抗中國的侵略，就必須倚靠精良勇敢的台灣軍隊，萬一他們為國犧牲，支持文化部長鄭麗君推動中正紀念堂轉型，「建議把它（中正紀念堂）改為台灣忠烈祠」。

王克雄表示，對於中國國家主席習近平1月2日發表的「告台灣同胞書」40周年紀念談話，主張不惜動武統一、實行一國兩制；他認為，若台灣簽下和平協議，被中國統一，「二二八大屠殺可能再度發生」；台灣人習慣遊行、抗議批評政府、批評總統，但北京獨裁者不會允許。

王定宇說，國民黨提倡要與中國簽和平協議，但「協議」兩個字，就會使台灣變成中華人民共和國的國內事務，中國國民黨自己與中共簽了兩次和平協議，最後逃來台灣，「國民黨被騙一次叫可憐，被騙第二次頭腦不好，第三次就是為虎作倀」。

王定宇表示，簽下和平協議後，將會失去主權、失去外援、失去生活方式，最後失去和平；他認為，台灣不該與中共簽訂和平協議，不然只會失去和平、帶來災難。（編輯：林沂鋒）1080226