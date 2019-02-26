遏止不實廣告影響選舉 內政部修正選罷法

（中央社記者王承中台北26日電）內政部民政司今天預告修正選罷法，增訂候選人或被罷免人認為媒體刊播廣告有不實，得向法院聲請緊急限制刊播令，媒體違反法院裁定，最高可處新台幣200萬元罰鍰。

為遏止抹黑文化，避免候選人或被罷免人於競選或罷免活動期間，因不實廣告影響選舉罷免結果，破壞選舉公平及公正性，內政部民政司今天預告「公職人員選舉罷免法」第51條之3、第110條之1修正草案及「總統副總統選舉罷免法」第47條之3、第96條之1修正草案。

修正草案指出，鑑於有關候選人或被罷免人的不實言論，對於選舉或罷免結果影響甚鉅，為遏止抹黑文化， 避免競選或罷免活動期間，有誹謗或傳播不實的情事， 破壞選舉制度公平公正性，增訂「公職人員選舉罷免法」第51條之3，以及「總統副總統選舉罷免法」第47條之3。

增訂條文指出，報紙、雜誌、廣播電視事業、提供數位通訊傳播服務者、 網際網路業者或其他媒體業者刊播的競選或罷免廣告， 候選人或被罷免人如認涉有散布謠言或傳播不實之情事 ，得向法院聲請緊急限制刊播令，法院應於收到聲請之日起2日內裁定。

增訂條文指出，法院在裁定前，得限時命報紙、雜誌、廣播電視事業、提供數位通訊傳播服務者、網際網路業者或其他媒體業者提出說明。

另外，修正草案也訂定罰則，增訂「公職人員選舉罷免法」第110條之1、「總統副總統選舉罷免法」第96條之1，媒體違反法院裁定，可以處20萬元以上200萬元以下罰鍰。 法人或非法人團體違反規定，處罰其代表人及行為人。（編輯：林興盟）1080226