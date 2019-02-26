周錫瑋拋兩階段初選 國民黨：恐重回換柱局面

（中央社記者余祥台北26日電）前台北縣長周錫瑋今天建議國民黨總統初選應採兩階段初選，國民黨發言人歐陽龍表示，這樣恐怕又回到4年前「換柱」情況，明天中常會就會討論出初選方式，國民黨將會按照這個方式和期程進行提名作業。

周錫瑋今天宣布投入總統大選，他認為國民黨應該要有兩階段初選；第一階段初選，開放黨內有意願者報名參加，選出一名勝出者，第二階段是，待其他獨立參選人或民進黨提名人選確定後，再看看黨內是否還有強棒，再與第一階段勝出者競爭，產生最強的參選人。

國民黨發言人歐陽龍質疑，「兩階段初選不是又回到換柱情況了嗎？」參加第一階段民調太低被淘汰者，也可以說經過一段時間做了一些事讓民調變高，因此也要參與第二階段初選，那就弄不完了。

歐陽龍表示，明天中常會上國民黨智庫會報告每一種初選方式的優缺點，交由中常委討論，待明天中常會後就會有初選方式和期程，未來就按照這個方式進行。

由於高雄市長韓國瑜目前民調最高，周錫瑋拋出兩階段初選，被解讀為卡朱（朱立倫）拱韓，爭取提名的前新北市長朱立倫則表示，初選只是過程，歡迎每人參與初選，最後選出符合民意、最強的候選人。

針對黨內初選機制各方有不同意見，國民黨主席吳敦義今天接受聯合報專訪時表示，一定要完全開放討論，但最後提名的人選必須得達到勝選的標準，就沒有徵召的問題；但如果「環境需求」，國民黨也不排除任何可能。

吳敦義並表示，他還沒有決定是否參選總統，但3月16日立委補選能否成功，是他決定是否參選的因素之一。

現行國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法規定，是由7成民調、3成黨員投票決定人選；但吳敦義日前拋出5成黨員投票、5成民調的構想。（編輯：林治平）1080226